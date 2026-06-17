'La Fávrica' convertirá Asturias en un polo para la industria audiovisual

Asturias quiere ser un referente para la industria cinematográfica. El Gobierno de Asturias impulsará el sector audiovisual con una estrategia que incluye varios mecanismos de financiación y la puesta en marcha de una escuela de cine que facilitará la formación de profesionales. Lo hará a través del proyecto 'La Fávrica'. El objetivo es atraer el rodaje de producciones y facilitar la instalación de empresas audiovisuales.

Asturias, plató de cine

'Volver a empezar', 'El abuelo', 'La Regenta', o más recientemente 'La zona', 'Bajo la piel del lobo', 'Si yo fuera rico', '¿Para qué sirve un oso?', o 'Infiesto' han sido rodadas en Asturias, un escenario ampliamente utilizado por los directores.

"Asturias es un plató natural maravilloso, y gracias a ello he conseguido traer cuatro producciones importantes aquí", asegura el director Sergio G. Sánchez, con 'Lo imposible' o 'El Orfanato' en su currículum. "Esperemos que con esta futura escuela de cine podamos tener muchos profesionales formados, para que cuando vengan rodajes de fuera tengamos aquí gente formada y no tengamos que traer equipos", ha continuado.

“No solo queremos que se ruede en Asturias, aspiramos a que la presencia y actividad de productoras en nuestra comunidad sea un hecho cotidiano. De un lugar de cine, queremos pasar a ser un lugar para hacer mucho más cine. Ese es el fin del proyecto diseñado por las consejerías de Ciencia y Cultura junto con la Agencia Sekuens”, ha precisado el presidente del Principado, Adrián Barbón.

Las principales líneas de esta nueva estrategia enmarcada en el programa 'La Fávrica' se han dado a conocer en una jornada en la que han participado representantes del sector cinematográfico a nivel regional y nacional, entre otros, directores, guionistas, inversores y responsables de formación. El evento ha tenido lugar en la antigua Fábrica de Armas de La Vega y ha servido para analizar los retos y oportunidades de una industria en transformación, marcada por los cambios en los modelos de producción, la irrupción de las nuevas tecnologías y el auge de las plataformas digitales.