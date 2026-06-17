'La Fávrica' convertirá Asturias en un polo para la industria audiovisual
- El Principado dedicará ocho millones del Fondo de Transición Justa a apoyar esta iniciativa
- Se pondrá en marcha de una escuela de cine que facilitará la formación de profesionales
Asturias quiere ser un referente para la industria cinematográfica. El Gobierno de Asturias impulsará el sector audiovisual con una estrategia que incluye varios mecanismos de financiación y la puesta en marcha de una escuela de cine que facilitará la formación de profesionales. Lo hará a través del proyecto 'La Fávrica'. El objetivo es atraer el rodaje de producciones y facilitar la instalación de empresas audiovisuales.
Asturias, plató de cine
'Volver a empezar', 'El abuelo', 'La Regenta', o más recientemente 'La zona', 'Bajo la piel del lobo', 'Si yo fuera rico', '¿Para qué sirve un oso?', o 'Infiesto' han sido rodadas en Asturias, un escenario ampliamente utilizado por los directores.
"Asturias es un plató natural maravilloso, y gracias a ello he conseguido traer cuatro producciones importantes aquí", asegura el director Sergio G. Sánchez, con 'Lo imposible' o 'El Orfanato' en su currículum. "Esperemos que con esta futura escuela de cine podamos tener muchos profesionales formados, para que cuando vengan rodajes de fuera tengamos aquí gente formada y no tengamos que traer equipos", ha continuado.
“No solo queremos que se ruede en Asturias, aspiramos a que la presencia y actividad de productoras en nuestra comunidad sea un hecho cotidiano. De un lugar de cine, queremos pasar a ser un lugar para hacer mucho más cine. Ese es el fin del proyecto diseñado por las consejerías de Ciencia y Cultura junto con la Agencia Sekuens”, ha precisado el presidente del Principado, Adrián Barbón.
Las principales líneas de esta nueva estrategia enmarcada en el programa 'La Fávrica' se han dado a conocer en una jornada en la que han participado representantes del sector cinematográfico a nivel regional y nacional, entre otros, directores, guionistas, inversores y responsables de formación. El evento ha tenido lugar en la antigua Fábrica de Armas de La Vega y ha servido para analizar los retos y oportunidades de una industria en transformación, marcada por los cambios en los modelos de producción, la irrupción de las nuevas tecnologías y el auge de las plataformas digitales.
Nuevos mecanismos de financiación audiovisual
El enfoque persigue atraer el rodaje de producciones, facilitar la instalación de empresas audiovisuales y el desarrollo de talento, con el propósito de reforzar la competitividad del Principado en este campo, dentro de un contexto global.
Inicialmente, el Principado dedicará ocho millones del Fondo de Transición Justa (FTJ) a fortalecer la industria audiovisual. Parte de esos fondos se destinarán a la creación de una escuela de cine que permita contar con una masa crítica de profesionales vinculados al sector. Además, se reforzarán los mecanismos de apoyo a la inversión con un nuevo instrumento específico, denominado Asturias Media Capital, orientado a empresas audiovisuales, que combina la financiación con la posibilidad de entrada en el capital y que aspira a movilizar más de tres millones al año. De forma complementaria, este año se activarán nuevas herramientas de financiación, con una dotación de 10 millones, a las que también podrá acogerse la industria audiovisual.
Otro cineasta asturiano, el ovetense Tom Fernández, asegura que estas cantidades parecen enormes, pero que "cuando ruedas una película, devuelves más de lo que te puede dar cualquier administración con creces, porque un rodaje es una pequeña sociedad que gasta en todo. Tu sueldo lo dejas en el entorno, y sobre todo en Asturias que la gente no se va a sus casas en Madrid y Barcelona"
Barbón ha concluido el acto de presentación concretando cantidades "para favorecer la colaboración público-privada". Entiende que son "un punto de partida”, y ha valorado las condiciones “ideales” de Asturias para acoger rodajes, así como “el talento, la experiencia y la capacidad del sector”.