El tiempo hoy 16 de junio en España: diez comunidades en aviso por tormentas
- Bajan las temperaturas de forma generalizada, aunque se superarán los 35 grados en los valles del Ebro y Segura
- Consulta el tiempo y toda la información meteorológica en RTVE.es
La presencia de aire frío en capas altas de la atmósfera dejará este martes un tiempo inestable en buena parte de la Península, quedando al margen los litorales, el suroeste y ambos archipiélagos, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Hay diez comunidades en aviso amarillo por tormentas: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad de Madrid, La Rioja y Cataluña, esta última también en aviso por lluvias.
Se esperan nubes bajas en los litorales cantábrico y gallego y, durante la mañana, en el suroeste peninsular y el Estrecho. A partir del mediodía, se desarrollará abundante nubosidad de evolución en el interior. Se esperan chubascos y tormentas, acompañadas de rachas muy fuertes de viento y posible granizo, en los sistemas Central e Ibérico, los Pirineos, valle del Ebro, las sierras del sureste y el este de las mesetas.
Por el contrario, en los litorales del sur y del este, el suroeste peninsular y Baleares, se prevén cielos poco nubosos o despejados, y, en Canarias, cielos nubosos en el norte y despejados en el sur. Son probables las brumas matinales en el litoral gallego.
Descenso de las máximas de más de seis grados
Las temperaturas máximas bajarán de forma generalizada en la Península, de forma notable (más de seis grados) en los litorales del noroeste; en los litorales del sur subirán. Se podrán superar los 35-36 grados en el valle del Ebro y en la vega del Segura.
Las mínimas subirán en el tercio este y bajarán en el resto. Se prevén noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en el valle del Ebro y los litorales mediterráneos. En los archipiélagos no se esperan grandes cambios.
El viento será flojo en general, con predominio de la componente oeste en el interior, en el norte y en el suroeste. Dominará el régimen de brisas en el Mediterráneo, salvo en el sureste, el litoral de Alborán y el Estrecho, donde soplará el poniente moderado. En Canarias, el viento, del norte, soplará flojo o moderado.
*Sigue las últimas noticias sobre el tiempo y la previsión meteorológica en RTVE.es.