El tiempo hoy 16 de junio en España: diez comunidades en aviso por tormentas

La presencia de aire frío en capas altas de la atmósfera dejará este martes un tiempo inestable en buena parte de la Península, quedando al margen los litorales, el suroeste y ambos archipiélagos, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Hay diez comunidades en aviso amarillo por tormentas: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad de Madrid, La Rioja y Cataluña, esta última también en aviso por lluvias.

Se esperan nubes bajas en los litorales cantábrico y gallego y, durante la mañana, en el suroeste peninsular y el Estrecho. A partir del mediodía, se desarrollará abundante nubosidad de evolución en el interior. Se esperan chubascos y tormentas, acompañadas de rachas muy fuertes de viento y posible granizo, en los sistemas Central e Ibérico, los Pirineos, valle del Ebro, las sierras del sureste y el este de las mesetas.

Por el contrario, en los litorales del sur y del este, el suroeste peninsular y Baleares, se prevén cielos poco nubosos o despejados, y, en Canarias, cielos nubosos en el norte y despejados en el sur. Son probables las brumas matinales en el litoral gallego.