Xega entrega el 'Ladrillo Rosa' al arzobispo de Oviedo

Xega, la asociación de personas Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales, Intersexuales y más de Asturias, ha entregado el Ladrillo Rosa y el Triángulo Rosa. Son los reconocimientos que organizan cada año en junio coincidiendo con el mes del Orgullo.

Ladrillo Rosa a Sanz Montes El Ladrillo Rosa es el premio negativo que entregan cada año para señalar públicamente a aquellas personas, entidades o proyectos cuyas acciones, declaraciones o políticas atentan contra los derechos y la dignidad de las personas LGTBIAQ+. Es un reconocimiento incómodo, porque consideran que nombrar el daño también es una forma de combatirlo. Este año recae sobre el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes. "Sus reiteradas declaraciones públicas contra el colectivo LGTBIAQ+ no son simples opiniones aisladas. Son discursos pronunciados desde una posición de poder e influencia social y, como tales, tienen consecuencias reales en la vida de las personas. Cada intervención que criminaliza, patologiza o niega la legitimidad de nuestras identidades contribuye a construir un clima de hostilidad que no se queda en las palabras: se traduce en miradas, en insultos, en agresiones, en el miedo que muchas de nosotras seguimos sintiendo en las calles cada día". Aseguran que las palabras desde el púlpito no son inocentes, y que el Ladrillo de este año tiene una segunda dimensión, igualmente grave. El arzobispo Sanz también alzó la voz para afirmar que "no todos caben", en referencia a la regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular.

Reconocimiento a la Asamblea 8M El Triángulo Rosa es el premio en positivo que XEGA entrega cada año quienes apuestan decididamente por la defensa de los derechos humanos y, en particular, por los derechos LGTBIAQ+. Es la manera de reconocer el trabajo de las alianzas que construyen con el tejido asociativo asturiano. Este año se lo han entregado a la Asamblea 8M, "por integrar, frente al machismo heteropatriarcal, la perspectiva LGTBIAQ+ en el espíritu y el ideario del movimiento feminista asturiano". Premian a la entidad "por incorporar y tener presente a nuestro colectivo, en especial a las mujeres LBTIAQ+ en los grupos de trabajo, en la programación de actividades, en las acciones, en la difusión, o en los manifiestos. También ha habido un reconocimiento especial a María Valvidares Suarez , profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo. "Queremos reconocer su trabajo y sobre todo su implicación en su trayectoria profesional con el máster de Protección Jurídica de personas y grupos vulnerables. Sus clases y formaciones en Derechos Humanos, con especial atención a los de las personas LGTBIAQ+ y practicando la interseccionalidad de la que tanto se habla y que cuesta tanto aplicar. María Valvidares es una auténtica maestra y una feminista que cree y trabaja por la justicia social".