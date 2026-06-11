Comienza la operación Minerva en Ceuta
- En este operativo participan 137 expertos procedentes de 15 estados miembros de la Unión Europea y países asociados, de los que 35 son agentes españoles.
- En la edición del año pasado se realizaron 2.641 actuaciones policiales con 205 detenciones.
Sandra Aswani
En Ceuta ya se ha activado la Operación Minerva 2026. Este dispositivo de seguridad liderado por la Policía Nacional, tiene entre sus principales objetivos la lucha contra la delincuencia, el terrorismo transfronterizo y el control de los flujos migratorios