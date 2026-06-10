RTVE.es estrena el tráiler de 'El nido', thriller psicológico con Michelle Jenner, Luisa Gavasa y Pablo Derqui 

El próximo 24 de julio se estrena en cines El nido, la nueva película dirigida por Hugo Stuven. Se trata de un thriller psicológico protagonizado por Michelle Jenner, Luisa Gavasa, Pablo Derqui y el joven debutante, Dylan Radley.

El nido narra la historia de marta, una madre sobreprotectora que hará cualquier cosa por mantener a su familia a salvo. Marta vive obsesionada con proteger a su familia del aterrador mundo exterior. Para ello, mantiene encerrados en su casa a su madre y a su hijo pequeño.

Michelle Jenner y Luisa Gavasa, en 'El nido'. Filmax

La norma a cumplir es muy sencilla: nadie puede salir del entorno de la casa, ese refugio que ella ha construido para protegerlos. Todo parece estar en orden hasta el día en que llega Velasco, un hombre capaz de despertar en Marta la oscuridad que esconde dentro.

Escrita por Santiago Lallana, César de Nicolás y Hugo Stuven, la película se rodó durante seis semanas en diversas localizaciones de Barcelona. El nido es una producción de Filmax y cuenta con la participación de RTVE en la producción.

Michelle Jenner y el director Hugo Stuven, en rodaje de 'El nido'. Filmax

Hugo Stuven debutó como director de largometrajes con Anomalous (2014), thriller con Lluis Homar, Christy Escobar, Edgar Fox y Adria Arjona. Su segundo largometraje, Solo, protagonizado por Alain Hernández y Aura Garrido, relata una sobrecogedora historia real de supervivencia. En 2020, realizó la serie documental El desafío: ETA, nominada a en los Premios Feroz a mejor documental. En 2025 estrena Dime tu nombre, su primera serie de terror como creador, director y guionista.