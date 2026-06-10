La Delegación de Gobierno presenta las Jornadas de Intervinientes en la Operación Paso del Estrecho
- El Gobierno ha reforzado efectivos para solventar cualquier problema en una edición de la OPE que se presenta de record
- Hoy policía nacional, protección y guardia civil han asistido a esta formación
RTVE Ceuta
La delegación de gobierno ha presentado las Jornadas de Intervinientes en la Operación Paso del Estrecho. Un acto formativo organizado por la Escuela Nacional de Protección Civil. Desde la ciudad trabajan ya en los últimos detalles para el arranque oficial de este operativo.