Jesús Cisneros, Premio Nacional de Ilustración 2026

Jesús Cisneros Laguna (Jesús Cisneros) ha sido galardonado con el Premio Nacional de Ilustración, correspondiente al año 2026, a propuesta del jurado reunido hoy. El jurado ha destacado al ilustrador por “la excepcional calidad de una obra potente y expresiva en la que se produce una perfecta simbiosis entre fuerza, sensibilidad y narrativa visual”.

Asimismo, el jurado ha señalado que, utilizando una gran variedad de técnicas, Jesús Cisneros “muestra una extraordinaria habilidad para, desde la gestualidad y el humanismo, crear escenarios mágicos que sumergen al lector en un mundo sereno y apacible. A través de formas simbólicas potentes que evocan la espontaneidad del boceto, el autor revisita lo popular captando su esencia y logra comunicar la máxima expresión. Cisneros con un lenguaje universal, primitivo y fresco, ha conseguido impactar a muchas generaciones de ilustradores en todo el mundo”.

Ha publicado más de 30 libros de literatura infantil, juvenil y para adultos

Jesús Cisneros (1969) realizó estudios de historia del arte e ilustración en Zaragoza, su ciudad natal. El dibujo ha sido vital para él desde una edad muy temprana, sin embargo, trabajó como diseñador gráfico durante muchos años antes de dedicarse por completo a la ilustración. A partir de ese momento, optó por construir una carrera dedicada a la ilustración, la enseñanza y la colaboración con instituciones, empresas y grupos independientes.

Como coautor o autor único, ha publicado más de 30 libros de literatura infantil, juvenil y para adultos, así como libros artísticos y experimentales.

Asimismo, ha participado como ilustrador de portadas y en obras colectivas para diversas editoriales en Latinoamérica y Europa. Su trabajo ha sido expuesto en muestras individuales y colectivas en galerías y museos de España, Francia, Portugal, Italia, México, Corea, Turquía, y Ucrania.

Algunas de sus obras han sido seleccionadas en varios festivales internacionales, como la bienal Ilustrarte en Lisboa y la exposición de ilustradores de la Feria del Libro de Bolonia.

Ha recibido reconocimientos como el Ospite d’Honore Le immagini della fantasia della Mostra Internazionale per l’infanzia de Sàrmede, Italia, en 2025; una mención en la Bienal Ilustrarte por Kintaró en Lisboa, Portugal, en 2018, y otra por Central Park en 2016 en esta misma Bienal; el Premio Nacional al libro mejor editado por Eugene Pickering en 2010; el Premio Lazarillo de ilustración en 2007; y el Premio Speciale Miglior Illustratore I Colori del Sacro 2012, otorgado en Padua, Italia; entre otros.

El Ministerio de Cultura concede este premio con el objetivo de reconocer y distinguir el conjunto de la labor realizada por una ilustradora o ilustrador español en el ámbito del libro y de las letras en cualquiera de las lenguas oficiales españolas.

El premio está dotado con 30.000 euros. El premio reconoció en su pasada edición a la ilustradora Violeta Lópiz, uniéndose a una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran Sergio García Sánchez, Viví Escrivá, Sonia Pulido, Paco Giménez, María Rius Camps, Luci Gutiérrez, Alfredo González o Pep Monserrat, entre otros.