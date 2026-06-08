El tiempo hoy lunes 8 de junio en España: temperaturas en ascenso en gran parte del país y chubascos fuertes en Teruel

Las temperaturas subirán este lunes en gran parte del país, de una forma muy notable en el interior de la Comunidad Valenciana, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha anunciado chubascos que pueden ser fuertes en Teruel y en los Pirineos orientales.

Entre los fenómenos más significativos para este lunes, la Aemet ha anunciado que las máximas sí registrarán un descenso, que puede ser de hasta 10 grados, en el Cantábrico oriental y en el Alto Ebro, y que habrá rachas de viento muy fuertes, superiores a 70 kilómetros por hora, en algunos puntos de Canarias.

Predominará el tiempo estable en la mayor parte del país con cielos poco nubosos o despejados, pero en Galicia y el área cantábrica el paso de un frente poco activo dejará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones débiles. También se prevén cielos nubosos en el norte de Canarias, Alto Ebro y, durante las primeras horas de la mañana, en el área del Estrecho y Melilla; por la tarde, se espera el desarrollo de nubes de evolución en interiores del tercio oriental y chubascos en los Pirineos y en Teruel que podrían ser localmente fuertes.