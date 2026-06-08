Més de la meitat dels joves de 5è i 6è de Primària tenen mòbil propi
- Un informe d'Unicef apunta que, a partir dels 12 anys, ja en disposa més del 90% dels adolescents de les Balears
- Reclamen responsabilitats a les plataformes perquè, alerten, és un problema de salut pública
Més de la meitat dels alumnes de cinquè i sisè de Primària de les Balears té mòbil propi. A partir dels 12 anys, ja en disposa més del 90%. L'informe, d'UNICEF, la Universitat de Santiago i el Col·legi d'Enginyeria Informàtica, presentat aquest dilluns al Parlament, apunta també que un 14% dels alumnes té símptomes de malestar emocional. Els experts diuen que és un problema de salut pública.
14% dels adolescents amb ansietat o depressió
L'impacte de les tecnologies preocupa a més del 90% de la societat, però només tres de cada deu famílies limita l'accés als continguts. Són dades d'un informe d'Unicef i la Universitat de Santiago presentat aquest divendres al Parlament on s'alerta que és un problema de salut pública.
El primer mòbil arriba als 11 anys. El 95% dels adolescents té xarxes socials, el 8% passa més de 5 hores al dia a Whatsap, YouTube, TikTok o Instagram. L'impacte? El 14% pateix ansietat, depressió o somatització i 7% risc suïcida, elles el doble que ells.
"Aquestes xarxes socials són una autèntica trituradora emocional pels nostres fills o filles, un de cada cinc adolescents no està a gust amb la vida que porta", alerta Antonio Rial, responsable de l'informe.
El 14% de les adolescents rep pressions per pujar contingut sexual a xarxes socials, tres vegades més que la que reben ells. Gairebé sis de cada deu adolescents parlen amb desconeguts per xarxes i el 15% queda en persona. "A casa no es parla de res relacionat amb la sexualitat, llavors qui fa l'educació afectivo-sexual? El porno", alerta Rial.
Preocupa que només tres de cada deu famílies limita l'accés dels seus fills a continguts. "S'ha de promoure una bona higiene digital a casa: la majoria de les famílies no sap què significa tenir el mòbil durant un sopar", alerta Valentina Milano, presidenta d'UNICEF Comitè Balears.
Exigeixen responsabilitat a la indústria, un model de negoci que s'ha convertit en un problema de salut pública.