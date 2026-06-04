La empresa navarra que produce huevos libres de patógenos para hacer vacunas

Está en medio de un olivar en la localidad de Cascante, sin nada alrededor más que centenares de olivos. No es casualidad que esté aislada; que no haya nada a su alrededor forma parte de las condiciones de seguridad que necesita para hacer su actividad. Una explotación ganadera cerca, por ejemplo, supondría un foco de patógenos que podría comprometer las estrictas condiciones bajo las que opera.

Huevos libres de patógenos Ovum SPF es una empresa ubicada en Navarra que se dedica a la producción de los llamados “huevos SPF” embrionados, que por sus siglas en inglés (Specific Pathogen Free), significa que están libres de patógenos específicos. Destinados específicamente a ser utilizados en los procesos de fabricación y producción de vacunas por parte de la industria farmacéutica, se desarrollan como activos biológicos bajo rigurosos y estrictos estándares, tanto sanitarios como técnicos. Esto garantiza que cumplan con las altas exigencias de calidad requeridas por el sector farmacéutico mundial. “Una farmacéutica tiene un virus y necesita replicarlo para hacer millones de dosis vacunales. Y tienes que poder replicarlo en algún sitio“ David Ayensa, fundador de Ovum SPF La compañía biotecnológica fue constituida en el año 2019 y en 2023 comenzó la construcción de sus instalaciones. Fundada por el ingeniero José Ignacio Ridruejo y los veterinarios Sergio Salazar y David Ayensa, comenzó la producción de huevos SPF en 2024.

Un entorno para replicar los virus Para entender mejor qué tienen que ver los huevos libres de patógenos con las vacunas, Ayensa explica: “Una farmacéutica tiene un virus y necesita replicarlo para hacer millones de dosis vacunales. Y tienes que poder replicarlo en algún sitio. Para ello, se pueden utilizar cultivos celulares o el embrión del huevo, que es un cultivo biológico que está muy controlado”.

Gripe, terapias oncológicas… Se utilizar para vacunas tan habituales como la de la gripe, otras muchas vacunas veterinarias, y también otro tipo de investigaciones biomédicas y terapias, por ejemplo, oncológicas. “Para muchas vacunas”, añade Ayensa, “el lugar idóneo para trabajar es este. Es un método muy usado y además muy regulado”. En cuanto a las gallinas que ponen los huevos, que varían en número pero que rondan las 18.000, se encuentran en la llamada “zona barrera” de las instalaciones, a la que solo se puede acceder después de estrictos procesos de bioseguridad, y son sometidas a diversos análisis: “Están en un entorno muy controlado, lo tenemos absolutamente protegido para que no pueda entrar ninguna contaminación del exterior”.