Una residencia de Albacete incorpora dos robots para acompañar a los mayores en tareas cotidianas

NOA y TEMI son los dos robots que se han incorporado recientemente al equipo de la residencia de mayores Núñez de Balboa de Albacete. Aquí acompañan y asisten a los residentes para llevar a cabo tareas cotidianas. Por ejemplo, pueden ayudar en actividades claves para el bienestar de los residentes, como la rehabilitación motora y cognitiva, proponiendo ejercicios suaves y adaptados a las capacidades y necesidades de cada usuario. También asisten a los mayores a la hora de hacer videollamadas o son capaces de mantener una conversación.

Una tecnología que podría extenderse a otras residencias de la región

Se trata de un proyecto piloto que forma parte del Plan de Autonomía Digital de Castilla-La Mancha y se está experimentando en esta residencia de la capital albaceteña, impulsado por la Consejería de Bienestar Social y con la colaboración de la Universidad de Castilla-La Mancha. Una estrategia para la que se han destinado cerca de 8 millones de euros, con fonso europeos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. La colaboración de la UCLM ha permitido la incorporación de estos robots para explorar nuevas formas de acompañamiento, interacción social, estimulación cognitiva y apoyo a la autonomía personal en entornos residenciales.

El objetivo es aprovechar la robótica, una tecnología cada vez más extendida y accesible, para mejorar la calidad de vida de los mayores, innovar en los cuidados y que estos robots sirvan de ayuda y apoyo para el personal asistencial, pero en ningún caso que acaben sustituyendo a los humanos. Según Ismael García Varea, vicerrector de Transformación Digital de la UCLM, la robótica acabará extendiéndose en todos los hogares y este proyecto tiene como objetivo anticiparse al futuro para mejorar la calidad de vida de las personas. La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano ha remarcado que la finalidad de iniciativas como esta es buscar formas de innovar y mejorar la calidad asistencial "siempre para sumar y mejorar los cuidados". Además, ha añadido que si esta experiencia piloto funciona, podría extenderse este a otros centros e incorporarlo al resto de recursos asistenciales de la comunidad autónoma.