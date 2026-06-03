El acceso a la vivienda, imposible para los más vulnerables.
Cáritas lanza una campaña de sensibilización para denunciar la dificultad para accede a la vivienda.
Conocemos la problemática con las historias de Fadi, Giovanna y Carlos.
- Un estudio realizado por Cáritas señala que más de 55.000 personas realizan un sobreesfuerzo económico para pagar su vivienda.
- El organismo ha destinado 252.328 euros para conseguir que 592 personas mantuviesen su vivienda. Entre ellos se encuentran Fadi, Giovanna y Carlos, que nos cuentan los problemas que han sufrido con la vivienda.
Fadi. Tunecino. Cáritas le paga la habitación.
Fadi llegó de Túnez y se encuentra en situación irregular. Ahora cursa una formación que finaliza en junio. Nada más llegar a Cantabria tuvo que vivir en una casa ocupada hasta que Cáritas le ayudó a encontrar una habitación. El lunes se traslada a otra en Santander por la que pagará 360 euros pero vive con la incertidumbre de si encontrará algo cuando acabe la ayuda de Cáritas.
Giovanna vive con sus tres hijos en una habitación.
Desde Perú llegó Giovanna, que más tarde se trajo a sus tres hijos, con los que ahora comparte una habitación. Pero su experiencia ha sido muy difícil. Nos cuenta que una plaga de chinches la obligó a abandonar la primera habitación que tuvo, ante la falta de respuesta de la propietaria, relata. Cáritas le ayuda en el pago de los alquileres y en gastos de transporte. En estos momentos está haciendo un curso pero cree que será difícil que la alquilen una vivienda para ella y su familia.
Carlos también comparte vivienda pero sin contrato de alquiler
La situación que vive Carlos es algo diferente. El está en espera de cobrar una incapacidad temporal que le permita aumentar sus ingresos. De momento vive en una habitación en un piso compartido por la que paga 380 euros. Le quedan apenas 100 euros para sufragar el resto de gastos. Denuncia que la falta de contrato, que conlleva no poder empadronarse, le impide acceder a las ayudas sociales.
Historias difíciles, unas de tantas que afectan a las personas más vulnerables y que han impulsado la campaña de sensibilización lanzada por Cáritas.