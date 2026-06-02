El Tour y Navarra: más allá de Miguel Induráin Larraya

Es inevitable. El legado victorioso de don Miguel Induráin Larraya dio para escribir epopeyas ciclistas de 1991 a 1995, cuando sumó sus cinco triunfos consecutivos en la ronda francesa, la carrera de las carreras, el hito más grande que se ha diseñado en el ciclismo internacional y la prueba en la que todo aquel que ama este deporte ha deseado correr, ver o disfrutar.

Lo conseguido por el villavés está reservado para auténticos mitos del ciclismo: Jacques Anquetil, Eddy Merckk, Bernard Hinault y el propio Induráin. Un olimpo al que este año espera asomarse con merecimiento otro ciclista sideral: Tadel Pogacar. Sin embargo, pensar que el paso del ciclismo navarro por el Tour se resume en el fenómeno Induráin, sería injusto para el resto de ciclistas y equipos que pasaron dejando su huella.

El Super Ser de Luis Ocaña El también ganador del Tour, Luis Ocaña, fue el jefe de filas del equipo Super Ser, constituido en 1975 por el empresario navarro, Ignacio Orbaiceta. El conquense había ganado el Tour del 73, pero su último equipo profesional fue el navarro. Ya no recogió los laureles de sus años mirando cara a cara al "Caníbal" Merckk, pero dotó del mayor glamour a ese equipo navarro que despuntaba en el profesionalismo. Panini Jamás olvidaré aquella gorra firmada por Ocaña que, siendo niño, me hizo llegar Luis Valero, amigo personal de mi padre. ¡Vaya orgullo para un chaval montado en su primera bicicleta! Aquel Super Ser fue sin duda un digno pionero para lo que recogieron después otros equipos como la escuadra Abarca (y el originario Reynolds) o el Caja Rural.