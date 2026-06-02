El Tour y Navarra: más allá de Miguel Induráin Larraya
- Aunque Navarra y el Tour de Francia se asocian casi exclusivamente a las victorias consecutivas del villavés, el paso del ciclismo navarro es más extenso.
- Desde el antiguo Super Ser, a toda la estirpe de Reynolds hasta la actual Movistar, también Caja Rural dejó su estela. Este año regresa a "La Grand Boucle"
Es inevitable. El legado victorioso de don Miguel Induráin Larraya dio para escribir epopeyas ciclistas de 1991 a 1995, cuando sumó sus cinco triunfos consecutivos en la ronda francesa, la carrera de las carreras, el hito más grande que se ha diseñado en el ciclismo internacional y la prueba en la que todo aquel que ama este deporte ha deseado correr, ver o disfrutar.
Lo conseguido por el villavés está reservado para auténticos mitos del ciclismo: Jacques Anquetil, Eddy Merckk, Bernard Hinault y el propio Induráin. Un olimpo al que este año espera asomarse con merecimiento otro ciclista sideral: Tadel Pogacar. Sin embargo, pensar que el paso del ciclismo navarro por el Tour se resume en el fenómeno Induráin, sería injusto para el resto de ciclistas y equipos que pasaron dejando su huella.
El Super Ser de Luis Ocaña
El también ganador del Tour, Luis Ocaña, fue el jefe de filas del equipo Super Ser, constituido en 1975 por el empresario navarro, Ignacio Orbaiceta. El conquense había ganado el Tour del 73, pero su último equipo profesional fue el navarro. Ya no recogió los laureles de sus años mirando cara a cara al "Caníbal" Merckk, pero dotó del mayor glamour a ese equipo navarro que despuntaba en el profesionalismo.
Jamás olvidaré aquella gorra firmada por Ocaña que, siendo niño, me hizo llegar Luis Valero, amigo personal de mi padre. ¡Vaya orgullo para un chaval montado en su primera bicicleta!
Aquel Super Ser fue sin duda un digno pionero para lo que recogieron después otros equipos como la escuadra Abarca (y el originario Reynolds) o el Caja Rural.
La era Reynolds: Abarca Sports
Tres años después de este paso del Super Ser y su figura Ocaña, se presenta en el pelotón el Reynolds ... de Irurzun. Como reza su propio historial: "Después de cuatro años de trayectoria del equipo en el campo amateur, José Miguel Echávarri se incorpora al staff. Con su impulso, y gracias al respaldo de Juan García Barberena, director general de INASA, la empresa que produce el papel de aluminio Reynolds, el proyecto da su gran salto".
Reynolds llegó al ciclismo profesional con 12 corredores, diez de ellos amateurs. Su impacto fue creciendo hasta adquirir relevancia y notoriedad en el Tour de mano de Ángel Arroyo y sobre todo, Perico Delgado. Del abulense nos quedaría aquella épica del Puy de Dôme del 83 o un año después en Morzine.
Del segoviano su carácter de genio y figura que le llevó a lo más alto del podio de Campos Elíseos en 1988. A lo largo de sus 11 participaciones en la ronda gala, Perico se consolidó como uno de los ciclistas más carismáticos y combativos del pelotón internacional. Subió al podio de París en tres ocasiones consecutivas y fue top 10 en la clasificación general en la gran mayoría de sus participaciones.
Sin duda, esos años sirvieron de trampolín y tormenta perfecta para Miguel Induráin y su reinado galo. A Miguel le sucedieron otros momentos de gloria para el ciclismo navarro en el Tour, como la etapa de Draguignan de Chente García Acosta. Sería injusto olvidar a los grandes gregarios, y solo nombro dos de ese equipo en sus diferentes años y denominaciones profesionales en el pelotón: José Luis Arrieta e Imanol Erviti y sus 14 presencias en la carrera francesa.
El retorno del Caja Rural
En paralelo a aquel Reynolds de finales de los ochenta del pasado siglo veinte, se asomó otro equipo aguerrido: Caja Rural. Los bancarios pusieron rueda en el Tour en 1987 y 88 con Marino Lejarreta, "El junco de Bérriz". En su primer año firmó un top 10 en la carrera y brilló para un equipo que se ganó el derecho a repetir.
Han tenido que pasar 38 años, para que Caja Rural, ahora Caja Rural Seguros RGA se haya ganado el derecho y la invitación para volver a rodar en el Tour. Todo un orgullo para el equipo que dirige, Floren Esquisábel, y que con el exigente sistema de puntos de la UCI, ha convencido a los gestores de Le Tour a cursar una invitación que seguro no desaprovecharán. Los Abel Balderstone, Fernando Gaviria y compañía lucirán para la ocasión un maillot que retrotrae a los años ochenta y aquel conjunto que debutó en Francia. Como no podía ser menos, Marino Lejarreta, ha sido uno de los encargados de dar a conocer un diseño elaborado por Gsport que aúna tradición con modernidad, rememorando líneas clásicas sin renunciar a la calidad, la tecnología y los avances de las prendas actuales. Sólo se empleará en el Tour 2026.
En resumen, y junto a Movistar, volverán a poner el sello navarro en la mejor carrera ciclista del mundo.