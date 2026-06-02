Más de 4.100 estudiantes se enfrentan a la PAU en Navarra

Llega el momento más esperado del curso escolar tras finalizar los estudios de Bachillerato. Desde hoy hasta el jueves, 4.146 jóvenes participan en las pruebas de acceso a la universidad en la UPNA, tanto en el campus de Pamplona como en el Tudela, un número similar al de años anteriores. La primera jornada se centra en los exámenes de Lengua y Literatura, Inglés y Filosofía o Historia; después, hasta el jueves, se desarrollarán las pruebas de las asignaturas concretas de cada modalidad.

Cada vez más estudiantes con necesidades especiales

La presencia de mujeres en la prueba aumenta cada año y se sitúa en el 57 % del total. Del mismo modo se incrementa el número de exámenes que se realizan en euskera; ya representan un 25 % de las pruebas. La UPNA también presta atención al alumnado con necesidades especiales, que ronda el 9 %. En este sentido, Ekaitz Santazilia, organizador de la prueba en Navarra, señala que la Universidad garantiza la adaptabilidad con medidas como mesas adaptadas, escribientes o permitir más tiempo para completar el examen.

“No se ha considerado prioritario instalar inhibidores de frecuencia para evitar el fraude “ Ekaitz Santazilia

Para evitar posibles infracciones en los exámenes, la organización ha decidido bajar las ratios por aula para optimizar la vigilancia. Sin embargo, la UPNA no se plantea implementar dispositivos electrónicos como inhibidores. Según señala Santazilia, la Universidad «no lo considera prioritario», sobre todo cuando se trata de una «tecnología compleja» y de material que «queda obsoleto con relativa rapidez». También apunta que estas prácticas son minoritarias y poco habituales entre el alumnado navarro que participa en la prueba.