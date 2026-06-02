AENA nega que ampliï la capacitat de l'aeroport d'Eivissa
- El gestor aeroportuari assegura que es manté la capacitat màxima de 10 milions de passatgers
- Les obres començaran el 2030 i preveuen passar de 17 a 32 portes d'embarcament
No hi ha cap intenció d'incrementar la capacitat de l'aeroport d'Eivissa. És el que ha assegurat aquest dimarts Aena, per boca de la directora de la instal·lació. El gestor aeroportuari preveu passar de 17 a 32 portes d'embarcament, però atribueix les obres a millores per complir amb les exigències de seguretat i donar un millor servei als passatgers.
10 milions de passatgers
Estimen que les obres per reformar l'aeroport d'Eivissa començaran al 2030. Ara tot just es posarà en marxa el procés de licitació. La reforma preveu duplicar les portes. Es construirà un nou annex amb 12 portes noves, vuit al primer pis i quatre a la planta baixa.
Segons AENA, és per diferenciar els passatgers que són de l'espai Schengen i el que no. També faran dues portes noves per als vols interilles. Instal·laran passarel·les en portes ja existents que abans no en tenien. Aena assegura que es manté la capacitat màxima de passatgers de l'aeroport de 10 milions.
L'aeroport d'Eivissa no ampliarà la capacitat. Això és el que diu Aena que defensa que la reforma és necessària per qüestions de seguretat. Defensa que l'ampliació de les portes que es dupliquen és per separar els turistes que han de passar per la duana que després del Brexit, afecta tots els turistes britànics.
Tots els partits polítics llevat de Vox estan en contra d'aquest projecte de reforma. Aena no entra en la brega política, però sosté que la capacitat de l'aeroport es mantindrà en els deu milions de passatgers l'any. El 2025 hi van passar poc més de nou milions de viatgers.