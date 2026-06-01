20 años sin 'La más grande'

El cementerio municipal de Chipiona ha tenido hoy más actividad de lo normal. Gente de toda España ha llegado hasta allí para recordar a Rocío Jurado y poner flores en su mausoleo, 20 años después de su muerte. María del Rocío Trinidad Mohedano Jurado nació en este pueblo de Cádiz en 1943.

Con 61 años un cáncer se la llevó, tras una vida en la que logró convertirse en una estrella, vender miles de discos, revolucionar la música en español y llegar a ser por todo esto ´La más grande'. Un título que hasta la fecha nadie le ha podido arrebatar.

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"Mi abuela le decía 'Rocío no te lo creas que las madres siguen pariendo fenómenos'...Y es verdad que nacerá gente mejor, o peor, pero no igual. Igual que no va a nacer otra Lola ni otro Paco De Lucía, porque son gente que deja una huella tan inmensa..." Así la recordaba su hija Rocío Carrasco este fin de semana en el programa 'Locos por Andalucía' de RNE.

Juanlu y Antonio, que visitaban hoy el museo dedicado a la cantante en Chipiona, eran niños cuando ella murió. A pesar de ello Rocío Jurado ha conectado con ellos, porque ella es, dicen, una leyenda.

"Yo escucho canciones de Rocío cuando estoy bien, cuando estoy mal y cuando estoy regular. Siempre hay una canción de ella que te sienta bien", asegura Juanlu, que lleva la firma de la cantante tatuada en su antebrazo.