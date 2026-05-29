'Los nietos del silencio', un documental que da voz a la tercera generación de las víctimas de ETA

Acaba de estrenarse en el Museo Universidad de Navarra el documental 'Los nietos del silencio', que da voz a los nietos y nietas de víctimas del terrorismo de ETA. Este proyecto ha formado parte del trabajo de fin de carrera de un grupo de estudiantes de periodismo de la Universidad de Navarra.

ETA se difumina entre los jóvenes Preparando su trabajo de fin de grado descubrieron que, entre su generación, no se conocía la historia del terror vivido cuando la banda terrorista ETA existía. “Somos la mayoría de Navarra y País Vasco y veíamos que mucha gente de nuestra edad no sabe lo que pasó”, es la reflexión que repiten los autores del documental. Leyre Sanz, directora del documental, asegura que este trabajo ha supuesto “abrir los ojos a una realidad que teníamos invisibilizada”.

El dolor que se hereda La cinta cuenta los testimonios de tres nietos de víctimas de ETA asesinadas por la banda terrorista en Navarra: Beatriz Iruretagoyena Toca (nieta del director de la mutua Asepeyo Alberto Toca Echeverría, asesinado en 1982), Teresa Prieto Leache (nieta del militar José Luis Prieto García, tiroteado en 1981) y Jesús Ulayar Echarri (nieto del exalcalde de Etxarri Aranatz Jesús Ulayar Liciaga, asesinado en su pueblo en 1979). “Se hereda el dolor y se hereda el silencio” dice Leyre Sanz, tras escuchar algunos de los testimonios que reconocían que en casa el atentado sufrido se convertía en un tabú.

Con dolor, pero sin rencor Aitana Quindimil, entrevistadora del documental, reconoce que le sorprendió que, a pesar del sufrimiento vivido, los nietos y nietas no hablaban desde el rencor. “Me impactó cómo removieron tanto sufrimiento, no desde el odio, sino desde el interés de reconstruir la sociedad” reconoce Diego Fernández Tortosa, productor ejecutivo del documental. Carolina Olivar del Burgo, productora del documental y nieta de un superviviente del terrorismo de ETA, contaba que su abuelo siempre le transmitió lo afortunado que se sentía de haber sobrevivido a los tres intentos de atentado. “Este documental es un homenaje a los que no tuvieron tanta suerte”.