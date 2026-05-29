La Balanguera, història d'un himne
- Commemoració del centenari de La Balanguera
- 53 municipis i 300 entitats han participat en la cantada col·lectiva organitzada per l'Obra Cultural Balear
Aquest divendres la Balanguera s'ha sentit a molts de racons de Mallorca. 53 municipis i 300 entitats han participat a la cantada col·lectiva organitzada per l'Obra Cultural Balear. És un dels actes centrals del centenari de la mort de Joan Alcover que coincideix amb els 100 anys de l'estrena musicada de l'himne de Mallorca.
Història d'un himne
La història d'aquest himne comença molt abans de ser un himne. Any 1903. En feia dos que s'havia inaugurat el Gran Hotel de Palma, tot un símbol del de la modernitat. Va ser en aquest escenari en un homenatge al també poeta Miquel Costa i Llobera que Joan Alcover s'aixeca i recita per primera vegada i davant tota la intel·lectualitat mallorquina, "La Balanguera". Si hem creure les cròniques de l'època, aquest poema que parla d'una dona mítica teixeix els fils de la vida, des del naixement fins a la mort, va captivar des del primer moment.
Però el símbol encara era a mig fer. 23 anys després d'aquella vetllada al Gran Hotel, Amadeu Vives filava la melodia perfecta per abraçar els versos d'Alcover. La versió musicada s'estrenà a Barcelona, al Palau de la Música, el 29 de maig de 1926.
L'enregistrament de 1927 amb la veu del tenor Emili Vendrell és el més antic que es conserva. Des d'aleshores, en aquests cent anys, se n'han fet mil versions. La Balanguera ha estat la cançó del poble i un símbol de resistència cultural quan el català era un idioma proscrit.
Tan misteriosa és la Balanguera que aquella tecla emocional que escapa de les modes i les generacions, la que fa sentim una cosa, com a nostra.