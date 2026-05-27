Cierra el IES Río Trubia, en Oviedo, por las altas temperaturas ante el riesgo para los alumnos

La Consejería de Educación del Principado de Asturias ha autorizado este miércoles el cierre excepcional del Instituto de Educación Secundaria Río Trubia, en Oviedo, por las altas temperaturas previstas para la jornada. Es una de las consecuencias de la fuerte ola de calor que azota la comunidad autónoma desde hace una semana.

La titular del ramo, Eva Ledo, ha confirmado la medida esta mañana en El Entrego, durante su visita al mercado de proyectos educativos y cooperativas escolares. El cierre responde a las condiciones del propio centro. Es un edificio antiguo orientado al sur, con espacios como el gimnasio y el salón de actos que cuentan con cubiertas metálicas que favorecen la acumulación de calor. A ello se suma su ubicación junto al río, en una zona de elevada humedad, lo que intensifica la sensación térmica.

Decisión sin precedentes Es una decisión sin precedentes en la historia del Principado por este motivo. Llega en un contexto de alerta amarilla por calor y con parte del Principado en situación de máxima alerta sanitaria por temperaturas que superan los 30 grados, especialmente en la zona centro, los valles mineros y la Cordillera. La Consejería de Educación ya ha enviado una guía a los centros con recomendaciones para afrontar episodios de calor, como la limitación de la actividad física en las horas centrales del día o el refuerzo de la hidratación del alumnado. A través del portal Educastur, informa sobre cómo se puede solicitar la suspensión de las clases presenciales ante episodios de temperaturas muy elevadas o situaciones extremas. La consejería también envió un boletín informativo a todos los centros públicos en el que se pide extremar la prudencia en la organización y desarrollo de las actividades en los centros educativos durante el episodio de calor que se espera para los próximos días. Aconsejan adaptar los horarios y actividades para evitar, en la medida de lo posible, la realización de actividades físicas intensas o al aire libre en las horas de mayor calor. Asimismo, pide garantizar una adecuada hidratación del alumnado, procurar el uso de espacios bien ventilados y protegidos del sol, y prestar especial atención al alumnado que pueda ser especialmente sensible en estas condiciones.