Amenábar: "Tesis sigue gustando a generaciones más jóvenes"
- El cineasta recibe el Premio Internacional Ernesto Cardenal a las Artes
- Amenábar hace un repaso en el Canal 24H a su filmografía cuando Tesis cumple 30 años
Alejandro Amenábar acaba de recibir el Premio Internacional Ernesto Cardenal a las Artes. Un galardón más para su engrosada vitrina de estatuillas, entre las que puede presumir del Oscar que obtuvo en 2005 por Mar Adentro. También, de los siete goyas que se llevó Tesis, su ópera prima que cumple ya 30 años. Una cinta que, en sus palabras, "sigue funcionando y gustando a las generaciones más jóvenes".
Amenábar ha estado haciendo un repaso de Tesis y toda su trayectoria como director de cine, uno de los más célebres en España, en el plató del Canal 24 Horas.
"Tesis es una película que nace del desparpajo", ha explicado. Ha recordado que todavía era estudiante de Imagen y Sonido en la Universidad Complutense de Madrid, en cuya facultad rodó el filme. Precisamente, ha defendido que "el edificio en sí da para un thriller" y ha "mantenido el espíritu" de entonces.
"José Luis Cuerda me apadrinó y me animó a escribir un largometraje que, lo que hizo, es divertirme", ha subrayado.
Amenábar, con su juventud de 23 años por aquel entonces, quería reproducir en una película lo que le había hecho "disfrutar del cine genuinamente". "Yo había visto mucho cine de Hollywood y de género", admite, y añade en que trató de "encontrar un significado" para su película combinándolo con "un elemento lúdico" que "dio lugar a Tesis".
"Hay algo que tiene que ver con la química entre los personajes que sigue funcinando"
Y aunque "el tiempo va pasando por todos nosotros", considera que su ópera prima ha envejecido bien, y eso que "el género suele traer muchos problemas porque muchos de los trucos del suspense se van superando" con los años. "Pero hay algo en Tesis que tiene que ver con la química entre los personajes que, aunque la parte tecnológica está totalmente desfasada, esa química sigue funcionando y sigue gustando a generaciones más jóvenes".
El cineasta ha hecho un repaso de títulos como Mar Adentro, que le dio el Oscar a mejor película de habla no inglesa. Pero ha dicho que el "cambio" en su carrera vino antes, de la mano de Los Otros, al trabajar con Nicole Kidman, que le abrió el mundo de Hollywood y fue ahí donde sintió "la bifurcación" y la necesidad de elegir "si abrazaba el sistema y hacía películas" en la cima del cine mundial, o se quedaba en España para seguir contando sus historias.
Por eso, recuerda que al presentar Mar Adentro posteriormente le llegaron a preguntar: "¿Por qué has dado ese paso atrás?". "Para mí, encontrar esas historias es lo que me da fuerzas para seguir", ha defendido.
Ha recordado también que se "acojonó" cuando trabajaba en su película Mientras dure la guerra, que trata sobre Miguel de Unamuno y sus contradicciones en el marco de la Guerra Civil española: "Pensé, ¿de verdad me quiero meter en esto?". Pero fue a por ello: "Las películas deben hacerse sin miedo pero con sentido de responsabilidad".
Ha dicho además que "necesitaba contar" esa historia porque le toca de cerca, ya que su madre huyó de la guerra y se instaló en Chile, donde nació Amenábar, y luego esquivó el golpe de estado de Augusto Pinochet solo 15 días antes volviendo a su tierra natal.
Ha repasado también su último estreno, El Cautivo, sobre Miguel de Cervantes y que ha convertido en una película "muy personal". En cambio, no ha dado pistas sobre su próximo proyecto, ya que ahora está "picando piedra" tratando encontrar un significado a su trabajo mientras éste "fluye", más allá de que no será una película histórica: "Estoy en una fase embrionaria".
Por último, ha celebrado el premio a mejor dirección de Cannes a Javier Calvo y Javier Ambrossi (conocidos como ‘Los javis’) por su película La bola negra, también sobre la Guerra Civil y ha destacado el "talento" de los cineastas españoles.