Amenábar: "Tesis sigue gustando a generaciones más jóvenes"

Alejandro Amenábar acaba de recibir el Premio Internacional Ernesto Cardenal a las Artes. Un galardón más para su engrosada vitrina de estatuillas, entre las que puede presumir del Oscar que obtuvo en 2005 por Mar Adentro. También, de los siete goyas que se llevó Tesis, su ópera prima que cumple ya 30 años. Una cinta que, en sus palabras, "sigue funcionando y gustando a las generaciones más jóvenes".

Amenábar ha estado haciendo un repaso de Tesis y toda su trayectoria como director de cine, uno de los más célebres en España, en el plató del Canal 24 Horas.

"Tesis es una película que nace del desparpajo", ha explicado. Ha recordado que todavía era estudiante de Imagen y Sonido en la Universidad Complutense de Madrid, en cuya facultad rodó el filme. Precisamente, ha defendido que "el edificio en sí da para un thriller" y ha "mantenido el espíritu" de entonces.

01.38 min 'Tesis' cumple 30 años: la película que impulsó a Amenabar al éxito y revolucionó el thriller en España

"José Luis Cuerda me apadrinó y me animó a escribir un largometraje que, lo que hizo, es divertirme", ha subrayado.

Amenábar, con su juventud de 23 años por aquel entonces, quería reproducir en una película lo que le había hecho "disfrutar del cine genuinamente". "Yo había visto mucho cine de Hollywood y de género", admite, y añade en que trató de "encontrar un significado" para su película combinándolo con "un elemento lúdico" que "dio lugar a Tesis".