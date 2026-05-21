Gimeno augura dificultades en la educación pública por culpa de la ley de UPN

El pleno parlamentario de esta mañana todavía recordaba la tensión vivida hace justo una semana. El debate supuso la culminación del desencuentro entre los socios de Gobierno y terminó con la aprobación de una ley educativa presentada por la oposición.

Blindar la educación concertada La ley pretendía blindar la educación concertada y paralizar el cierre de 14 aulas en esta red por falta de alumnado. La presentó UPN y contó con los votos a favor de PP y VOX. Pero no solo. La abstención de EH Bildu y los socios de coalición Gerora Bai, permitió dar luz verde a la norma. La aprobación de la ley generó un terremoto político que sacudió los cimientos de un Ejecutivo en coalición con enfado manifiesto de sus integrantes. No habían sido capaces de llegar a un acuerdo y la consecuencia fue el triunfo de la ley educativa de los regionalistas.

Ahora qué Llega ahora el momento de aplicar la ley y medir sus consecuencias. El consejero de Educación, Carlos Gimeno, que ha sido respaldado por la presidenta María Chivite, adelantaba que esta ley va a suponer dificultades para la educación pública y que la planificación educativa “se va a ver condicionada”. "Es una ley absolutamente Frankenstein, es un absoluto galimatías", ha asegurado el consejero Gimeno. Augura afecciones en su aplicación ya que "va a incrementarse la segregación educativa". Además, el consejero ha sostenido que la ley "va a afectar a todas las etapas y va a afectar a los actos de adjudicación de plazas del profesorado que va a aspirar a tener un contrato administrativo".

La ley de la discordia Contigo-Zurekin, fiel socio de los socialistas en esta travesía, ha afirmado que "el sistema educativo debería estar preparándose para afrontar el próximo curso 2026-2027 y en esta ocasión lo hacemos sumidos en una gran incertidumbre educativa". Lamentan que la ley se aprobó “de manera temeraria e irresponsable” y, además, a su juicio, tiene visos de ser inconstitucional.