Gimeno augura dificultades en la educación pública por culpa de la ley de UPN
- La ley salió adelante con la abstención de EH Bildu y Geroa Bai
- La aprobación de la ley generó una crisis de Gobierno ya resuelta
El pleno parlamentario de esta mañana todavía recordaba la tensión vivida hace justo una semana. El debate supuso la culminación del desencuentro entre los socios de Gobierno y terminó con la aprobación de una ley educativa presentada por la oposición.
Blindar la educación concertada
La ley pretendía blindar la educación concertada y paralizar el cierre de 14 aulas en esta red por falta de alumnado. La presentó UPN y contó con los votos a favor de PP y VOX. Pero no solo. La abstención de EH Bildu y los socios de coalición Gerora Bai, permitió dar luz verde a la norma.
La aprobación de la ley generó un terremoto político que sacudió los cimientos de un Ejecutivo en coalición con enfado manifiesto de sus integrantes. No habían sido capaces de llegar a un acuerdo y la consecuencia fue el triunfo de la ley educativa de los regionalistas.
Ahora qué
Llega ahora el momento de aplicar la ley y medir sus consecuencias. El consejero de Educación, Carlos Gimeno, que ha sido respaldado por la presidenta María Chivite, adelantaba que esta ley va a suponer dificultades para la educación pública y que la planificación educativa “se va a ver condicionada”.
"Es una ley absolutamente Frankenstein, es un absoluto galimatías", ha asegurado el consejero Gimeno. Augura afecciones en su aplicación ya que "va a incrementarse la segregación educativa".
Además, el consejero ha sostenido que la ley "va a afectar a todas las etapas y va a afectar a los actos de adjudicación de plazas del profesorado que va a aspirar a tener un contrato administrativo".
La ley de la discordia
Contigo-Zurekin, fiel socio de los socialistas en esta travesía, ha afirmado que "el sistema educativo debería estar preparándose para afrontar el próximo curso 2026-2027 y en esta ocasión lo hacemos sumidos en una gran incertidumbre educativa".
Lamentan que la ley se aprobó “de manera temeraria e irresponsable” y, además, a su juicio, tiene visos de ser inconstitucional.
Crisis superada
La presidenta de Navarra, María Chivite, ha asegurado que el Gobierno foral seguirá trabajando como una "coalición de coaliciones" habiendo resuelto la crisis generada tras la votación sobre la educación concertada hace una semana.
La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha realizado una cerrada defensa de su consejero de Educación como "acreditado gestor y político comprometido como pocos" con el servicio público y con la educación como "eje vertebrador" de la sociedad.
Chivite ha señalado que "gobernar o dirigir un gobierno de coalición no es sencillo" pero ha matizado que lo que algunos pueden ver como debilidad, también es “equilibrio para las políticas públicas".