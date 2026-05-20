Interpol ultima en su cumbre europea en Toledo un nuevo marco de cooperación con Europol

El secretario general de Interpol, Valdecy Urquiza, ha avanzado este miércoles durante la inauguración de la 53 Conferencia regional europea de Interpol que acoge Toledo durante dos días que esta organización policial que agrupa a 196 países ultima un "nuevo marco de cooperación" con la UE, en concreto con Europol y Frontex.

Durante su intervención ante un centenar de representantes policiales de unos 50 países y con la Policía Nacional como anfitriona en conmemoración de sus primeros 100 años de presencia en Interpol, tanto Urquiza como el presidente de la organización, Lucas Philippe, han subrayado la importancia estratégica de Europa y su relevante posición actual en el "mercado de la delincuencia organizada".

"Europa es un importante mercado de destino para la delincuencia organizada", ha destacado Urquiza, que ha puesto como ejemplo las rutas del tráfico de drogas con destino a puertos europeos. "Ningún país se puede enfrentar a estos desafíos solo", ha incidido antes de animar a los asistentes a dialogar e intercambiar opiniones para reforzar las conexiones de Interpol.

Más de 40.000 niños víctimas de abusos sexuales identificados

Ambos dirigentes han presumido de la eficacia de sus 19 bases de datos que almacenan más de 170 millones de registros sobre criminales que pueden consultar más de 25 millones de policías. Una de ellas, denominada ICSE, ha permitido identificar a más de 40.000 niños víctimas de abusos sexuales.

Urquiza también ha destacado la utilidad de herramientas como las notificaciones que impulsan la búsqueda de delincuentes reclamados. Solo en 2025 se han emitido desde los países europeos más de 9.000 notificaciones al resto de países. El secretario general de Interpol ha apuntado que el éxito de estas bases de datos reside en que estén "al día" y se modernicen.

La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha destacado que este encuentro de la Interpol reforzará la coordinación policial frente a las amenazas más graves que afectan a la región europea: "El crimen organizado, la ciberdelincuencia y el fraude online, la desinformación, las organizaciones criminales que trafican con la vida de personas o promueven la inmigración irregular, el tráfico de drogas, la violencia de género o los delitos de odio". Estos asuntos se abordarán este miércoles y este jueves en sesiones a puerta cerrada.