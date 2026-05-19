'The Mandalorian and Grogu': una película tan trepidante como la serie pero mucho más infantil

Junto a la película Rogue One, la serie The Mandalorian me parece lo mejor (en imagen real) que se ha estrenado desde la trilogía original. Un western crepuscular espacial con un toque retro, que estaba lleno de guiños a lo mejor de la saga y que no desperdiciaba ni un solo minuto de su duración. Y en su salto a la gran pantalla, Star Wars:The Mandalorian and Grogu mantiene el pulso narrativo, sin dar casi ningún respiro a los espectadores, pero sufre una innecesaria infantilización para acercarla al gran público, aumentando el protagonismo de Grogu y de una nueva serie de simpáticas criaturitas entre las que destaca Rotta el Hutt (Jeremy Allen White), el hijo de Jabba el Hutt. El mismo "error" que cometió George Lucas cuando dio tanto protagonismo a los Ewoks en El retorno del jedi o a Jar Jar Binks en el Episodio 1: La amenaza fantasma.

02.18 min Jon Favreau presenta 'The Mandalorian and Grogu en Madrid'

Una película familiar que encantará a los chavales pero puede defraudar a los que hemos seguido las tres temporadas de la serie, que tenía un tono más adulto y en el que Grogu, por muy simpático que sea (yo tengo muñequitos en casa), no tenía tanto protagonismo. En declaraciones a RTVE, Favreu aseguraba que quería "presentar Star Wars a las nuevas generaciones", y para eso la película es perfecta.

Además, nos da la impresión, por su carácter episódico, de que la película surge de juntar y resumir, los capítulos de lo que habría sido la cuarta temporada de la serie.

Otra cosa que echamos de menos es un villano a la altura de las circunstancias, ya que los hermanos de Jabba el Hunt ni se acercan a Darth Vader, Darth Maul, Kylo Ren o el propio Jabba. Por cierto, que los fans se han quejado de que esos hermanos de Jabba hablen en inglés con el mandaloriano, cuando en la trilogía original Jabba hablaba en su propio idioma, también como muestra de resistencia al Imperio. Otra muestra más de que Disney busca al mayor público posible para la película.

Y aunque las escenas de acción son espectaculares y se suceden sin descanso, habríamos agradecido un mayor desarrollo de los personajes.

Fotograma de 'The Mandalorian & Grogu' Lucasfilm LTD Lucasfilm LTD

A pesar de todo eso, The Mandalorian and Grogu mantiene la fantasía y la magia de la saga gracias a su director, Jon Favreau, que es un apasionado de la trilogía original. Sus películas, Iron Man y Iron Man 2, dieron origen al Universo Marvel, que ha tenido una gran influencia en el cine de este Siglo XXI. No entramos en si para bien o para mal, eso va en los gustos de cada uno, pero han sido varias las productoras que han intentado crear también sus universos cinematográficos similares sin conseguirlo.

En fin, un entretenimiento de primer orden que dividirá a los fans de la serie original y gustará a los espectadores que amen las películas de palomitas, pero que puede ser demasiado intensa para los espectadores que busquen un tipo de cine más profundo. Afortunadamente algunos podemos disfrutar de ambas cosas, aunque la película no sea tan buena como la serie. Lo cierto es que la cantidad de estímulos visuales es tan grande que no te puedes aburrir en ningún momento, ya que la historia es como una montaña rusa. Y los dos protagonistas tienen un magnetismo innegable.

Fotograma de 'The Mandalorian and Grogu' Lucasfilm LTD Lucasfilm LTD

Dos cazarrecompensas llamados The Mandalorian y Grogu Se trata de la primera película de Star Wars en siete años y comienza tras la caída del Imperio en El retorno del Jedi. En uno de los rincones más alejados del universo, el Mandaloriano (Pedro Pascal) y Grogu trabajan como cazarrecompensas para la Nueva República, persiguiendo a los muchos señores de la guerra imperiales que están esparcidos por toda la galaxia y que quieren restauran el Imperio. Entonces, una líder de la República, la coronel Ward (Sigourney Weaver), le encargará la misión de capturar a uno de esos señores de la guerra, lo que les llevará al planeta dominado por los hermanos de Jabba el Hutt. Pedro Pascal está muy cómodo en el papel del mandaloriano, que tanto éxito le ha deparado, y cada vez tiene más química con ese Grogu que ya ha crecido y empieza a dar saltos de rana (como hiciera Yoda en su juventud). Y aunque nunca tenemos muy claros los poderes ni la fuerza de Grogu (como pasaba con todos los Jedis), el pequeñajo cada vez está más suelto. Hay que agradecer a Jon Favreau la apuesta por el look retro de la primera trilogía de Star Wars, y por que Grogu sea una marioneta en casi todas las escenas. Le vimos en persona durante su visita a Torrespaña, con el Mandaloriano, y nos encanta. Fotograma de 'The Mandalorian & Grogu' También nos gusta escuchar a Martin Scorsese interpretando a un gracioso cocinero ardenniano de cuatro brazos al que han dado algunos de sus rasgos, como sus características cejas. El director ya prestó su voz a un mafioso pez globo en la película de animación El espantatiburones. Y Jeremy Allen White (The Bear), interpreta a un "mazado" Rotta el Hutt, un personaje que intenta ser una versión simpática de Jabba, pero con el que no terminamos de conectar. Vuelvo una vez más a la infantilización. Por último, destacar a una Sigourney Weaver que se ha convertido en una especie de talismán para los directores del género, que no olvidan su revolucionario papel de la Teniente Ripley en Alien. Aquí la han ascendido a Coronel pero sigue teniendo esa impresionante presencia. Fotograma de 'The Mandalorian & Grogu' Lucasfilm LTD Lucasfilm LTD