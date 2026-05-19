El rey sanciona la cuarta reforma de la Constitución Española, que otorga a Formentera un senador propio

El rey Felipe VI ha sancionado este martes la reforma del artículo 69.3 de la Constitución Española que permite a la isla de Formentera disponer de un senador propio y desvincularse así del 'tándem' electoral que conformaba con Ibiza. Todo llega después de que el Congreso aprobara en de marzo la proposición de reforma, impulsada a iniciativa del Parlamento de las Illes Balears. Posteriormente, el Senado aprobó definitivamente la modificación.

Durante la firma en el Palacio de la Zarzuela han estado presentes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán; el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; y la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Maria Isabel Perelló.

El rey Felipe VI, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, el presidente del Senado, Pedro Rollán, el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló. Carlos Lujan Carlos Luján / Europa Press

La modificación del artículo 69.3 de la Constitución establece que la isla de Formentera podrá elegir a partir de ahora un senador propio, con independencia del que elija la isla de Eivissa. La redacción final del artículo ha quedado del siguiente modo: "En las provincias insulares, cada isla con Cabildo o Consejo Insular constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores −Gran Canaria, Mallorca y Tenerife− y uno a cada una de las siguientes islas: Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma".

En la exposición de motivos, el Parlamento balear defiende que esta reforma de la Constitución intenta que "queden reconocidas" de manera efectiva en el Senado "las singularidades territoriales, geográficas y existenciales del conjunto de los territorios que conforman España, en toda su pluralidad y diversidad constitutiva".