El rey sanciona la cuarta reforma de la Constitución Española, que otorga a Formentera un senador propio
- La iniciativa partió del Parlamento balear para reconocer "la singularidades territoriales" que conforman España
- La Constitución podría sufrir una nueva reforma con el proyecto del Gobierno para blindar el aborto
El rey Felipe VI ha sancionado este martes la reforma del artículo 69.3 de la Constitución Española que permite a la isla de Formentera disponer de un senador propio y desvincularse así del 'tándem' electoral que conformaba con Ibiza. Todo llega después de que el Congreso aprobara en de marzo la proposición de reforma, impulsada a iniciativa del Parlamento de las Illes Balears. Posteriormente, el Senado aprobó definitivamente la modificación.
Durante la firma en el Palacio de la Zarzuela han estado presentes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán; el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; y la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Maria Isabel Perelló.
La modificación del artículo 69.3 de la Constitución establece que la isla de Formentera podrá elegir a partir de ahora un senador propio, con independencia del que elija la isla de Eivissa. La redacción final del artículo ha quedado del siguiente modo: "En las provincias insulares, cada isla con Cabildo o Consejo Insular constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores −Gran Canaria, Mallorca y Tenerife− y uno a cada una de las siguientes islas: Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma".
En la exposición de motivos, el Parlamento balear defiende que esta reforma de la Constitución intenta que "queden reconocidas" de manera efectiva en el Senado "las singularidades territoriales, geográficas y existenciales del conjunto de los territorios que conforman España, en toda su pluralidad y diversidad constitutiva".
Cuarta reforma de la Constitución
De esta manera, y con a firma de este martes, el jefe del Estado ha autorizado la entrada en vigor de la cuarta reforma de la Constitución Española de 1978. La última reforma se dio en enero de 2024, cuando la Cámara Baja aprobó por amplía mayoría eliminar el término "disminuido" de la Carta Magna.
La reforma salió después de que Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Fiejóo, acordaran la modificación del artículo 49 en una reunión y que se hiciera por la vía exprés.
La Constitución, sin embargo, podría sufrir una nueva reforma si llega a buen puerto el proyecto del Gobierno para blindar el aborto en la Carta Magna. El Ejecutivo ha propuesta añadir un cuarto apartado al artículo 43, referente a la salud.