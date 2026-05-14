La lluvia se ceba con la cereza temprana del Jerte

Las lluvias de los últimos seis días han causado estragos en las variedades tempranas de la cereza del Valle del Jerte. Sobre todo en los cultivos ubicados en zonas bajas y medias. “Estábamos en un nivel de producción en torno a los 16.000 kilos diarios. Con la lluvia pasamos a nada y ayer, que ha levantado un poco el día, hemos llegado a recoger 3.500 kilos de diferentes productores”, lamenta Jesús Martín, gerente de una empresa distribuidora del norte extremeño.

La Denominación de Origen Cereza del Jerte advierte que las precipitaciones han motivado que de los cerca de 40 millones de kilos previstos para la campaña de este año, se hayan perdido ahora unos 12 millones. “Sin olvidar que los daños pueden ser mayores porque aún están los técnicos evaluando el impacto finca a finca”, apostilla su presidente, José Antonio Tierno.

A 700 metros de altitud, con daños

Óscar Francisco Chamorro es un productor cerecero. Estima que ha perdido el 90% de la cosecha de su finca de Cabezuela del Valle con ese intervalo reciente de lluvias. “Es el trabajo de un año tirado, es frustrante. En realidad es el 100% perdido, porque lo que queda, en estas condiciones, no merece ni recogerse”, afirma resignado. Con un fruto rajado y con exceso de humedad en el mejor de los casos, es lo que le queda a este agricultor que, como muchos otros, ha visto cómo el temporal se ha cebado con las variedades tempranas por encima de los 700 metros de altitud en el valle. “Habré perdido solo en esta finca alrededor de 13.000 kilos de cosecha”, subraya.

Que las lluvias irrumpan en pleno mes de mayo se interpreta en el sector cerecero extremeño en clave de “desastre”. “Porque son las variedades más rentables con los productores. Las variedades de junio ya entran a competir con el resto de regiones productoras de España y no dan tanta rentabilidad por kilo habitualmente”, cita el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cereza del Jerte, José Antonio Tierno. En ese contexto, se espera el próximo mes con la expectativa de que, si el buen tiempo lo permite, al menos la normalidad en la cosecha maquille una cuenta de resultados a la baja en su cómputo anual.

“El seguro de cereza no nos sirve para nada“

Como ocurre a veces, con las inclemencias meteorológicas marcando la pauta de cada campaña, ahora llega el espinoso trámite de las indemnizaciones. El melón que el sector extremeño pide abrir. Sin resultado por el momento. Reestructurar los criterios para asegurar las cosechas con Agroseguro. El sector es pesimista, lo tiene claro. “El seguro de cereza no nos sirve para nada, no protege al agricultor y es carísimo”, cita Jesús Martín, el citado distribuidor.

Óscar Francisco Chamorro, el agricultor, cuestiona así los criterios marcados por Agroseguro. “Tienen unas franquicias de entre el 30 y el 40% y además, si haces el seguro este año y en los tres años siguientes tienes un siniestro, Agroseguro no te deja asegurar la finca. No sale a cuenta suscribirlo”.

El presidente de la D.O. Cereza del Jerte subraya que es necesario plantear un contexto negociador de esos términos “porque el seguro agrario no se adapta ni al tipo de cultivo ni a la climatología del Valle del Jerte y La Vera”. Y añade que hay que sentarse con expertos, estudiar características de la zona y acto seguido negociar con las administraciones para garantizar un mínimo de renta en caso de siniestros.