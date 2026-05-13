La Comisión que evaluará la candidatura de Navarra a Región Europea del Deporte inicia su visita a la comunidad

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha recibido este martes a la Comisión Evaluadora encargada de elegir la Región Europea del Deporte 2027, reconocimiento al que Navarra ha presentado su candidatura con el lema 'Navarra, un territorio que inspira, un deporte que transforma'.

El acto de bienvenida ha tenido lugar en el Salón del Trono del Palacio de Navarra, como punto de partida de la visita de tres días que la entidad que concede este reconocimiento, ACES Europe, va a realizar por la Comunidad foral.

"El valor social del deporte" en Navarra Durante el recibimiento, la presidenta Chivite ha recordado que en Navarra "contamos con uno de los índices de licencias deportivas más altos de España", además de grandes infraestructuras deportivas y de grandes figuras del deporte navarro "que han llevado el nombre de nuestra Comunidad por todo el mundo". Pero Chivite ha querido destacar, especialmente, el "valor social del deporte" como herramienta para "mejorar vidas, crear comunidad y generar bienestar".

Miguel Induráin, embajador de la candidatura Al acto han asistido, además de diferentes autoridades como la consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno foral, Rebeca Esnaola, destacadas figuras del panorama deportivo navarro, como el ciclista Miguel Induráin, que ha ejercido de embajador de la candidatura, el aizkolari Iker Vicente, el director gerente del INDAF, Jorge Aguirre o la árbitra de taekwondo, Paula Remírez. El presidente de ACES Europe, Gian Francesco Lupatelli, que ha acudido con el resto de la Comisión Evaluadora, ha afirmado que "Navarra es una fantástica región y una comunidad muy importante" y ha remarcado "el valor del deporte popular, ese deporte para todas las personas, abierto a todos y todas con el foco puesto en la salud y el bienestar".