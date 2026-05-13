El COAIB proposa aixecar les alçades d'edificis i incorporar els pisos buits al mercat
- El Col·legi d'Arquitectes alerta que cal actuar amb urgència i planteja diverses mesures per augmentar l'oferta
- Plantegen aixecar edificis de més alçada i incorporar habitatges buits al mercat
La manca d'habitatge continua sent una de les principals preocupacions a Eivissa. El Col·legi d'Arquitectes alerta que cal actuar amb urgència i planteja diverses mesures per augmentar l'oferta.
Revisar els plans urbanístics, clau
Aprofitar millor el sòl disponible a l'illa. Aquesta és la principal proposta del Col·legi d'Arquitectes (COAIB) per fer front a la crisi de l'habitatge a Eivissa. La idea passa per augmentar la capacitat edificable dins els mateixos terrenys.
"No es tracta de guanyar territori ni a la mar, ni a les zones protegides, ni al sòl rústic, sinó de revisar les normes que tenim per aprofitar al màxim els terrenys que tenim", explica Lluís Oliva, del COAIB.
Per això, plantegen revisar els plans urbanístics perquè en determinades zones es puguin aixecar edificis de més alçada. També reclamen a les administracions mesures per incorporar al mercat els habitatges buits.
"No podem tenir habitatges buits, l'administració ha de treballar per donar resposta a aquesta necessitat i que la gent tregui al mercat aquests habitatges", detalla Oliva.
A més, demanen impulsar la construcció d'habitatges de protecció oficial i de preu limitat, per als treballadors que resideixen tot l'any a l'illa. Totes aquestes iniciatives s'han de començar a aplicar immediatament, adverteixen per tal que els primers resultats siguin visibles d'aquí a uns anys.