La Delegación del Gobierno celebra la primera reunión de Coordinación de la Operación Paso del Estrecho
- El puerto de Ceuta es el segundo más importante de este dispositivo
- Se han mejorado las zonas de espera en el paso fronterizo
RTVE Ceuta
De cara a la Operación Paso del Estrecho 2026 se plantea como uno de principales objetivos proporcionar una mayor seguridad y fluidez al tráfico de vehículos y pasajeros que eligen la ruta Algeciras-Ceuta para llegar a Marruecos, durante sus vacaciones de verano.