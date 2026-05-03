El tiempo en España, domingo 3 de mayo: continúa la inestabilidad

Día marcado por la inestabilidad en la mayor parte del país, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y una tendencia a abrirse claros en regiones del sur y oeste peninsular al final. Se darán precipitaciones acompañadas de tormenta y ocasionalmente granizo ya desde primeras horas en amplias zonas de los tercios norte y este peninsular así como del centro, extendiéndose durante la mañana a Baleares. Es probable que durante la primera mitad del día sean fuertes en las propias islas, litorales del sureste y en el nordeste de Castilla-La Mancha.

A partir de las horas centrales los chubascos y tormentas se intensificarán, extendiéndose la probabilidad de alcanzar intensidades localmente fuertes a regiones del área cantábrica, alto Ebro, La Rioja, Aragón, este de Castilla-La Mancha, Murcia e interiores de la Comunidad Valenciana. Podrá caer algún copo de nieve en cumbres del extremo norte peninsular.

En Canarias tiempo estable, con cielos poco nuboso al sur y nubosos en el norte con tendencia a despejar.

Probables brumas y bancos de niebla matinales en regiones del prelitoral mediterráneo, alto Ebro, entornos de montaña, Estrecho, Galicia y puntos de ambas mesetas. Posible entrada de calima ligera en Baleares, Melilla y extremo sureste peninsular.

Temperaturas Temperaturas máximas en descenso en el Cantábrico y Galicia, predominio de los aumentos en el interior este y centro norte peninsular, así como en el oeste de Alborán. Pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso en las vertientes atlántica y cantábrica y con pocos cambios en el resto.