Hallan en Alejandría los restos de un baño público ptolemaico y una villa residencial romana con suelos de mosaico

Hallan en la ciudad egipcia de Alejandría los restos de un baño público circular y una villa residencial con suelos de mosaico, ha anunciado el Ministerio de Antigüedades egipcio

El descubrimiento arqueológico ha tenido lugar en la zona de Muharram Bey, en el centro de la urbe, y arroja luz sobre la evolución de la vida urbana en la ciudad a lo largo de la historia.

El secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, Hisham Eleitzy, ha explicado que las excavaciones han revelado una secuencia histórica completa que comienza con el período ptolemaico, pasa por el período romano y llega al período bizantino, reflejando el asentamiento continuo del sitio a lo largo de la historia.

Ha añadido que el baño público circular de estilo tholoi data del período ptolemaico tardío, además de los restos de una villa residencial romana con suelos de mosaico de diversos estilos, que reflejan un alto nivel de lujo y planificación urbana durante esos períodos.

El ministro de Turismo y Antigüedades, Sherif Fathy, ha calificado el descubrimiento "de una importante aportación al registro de hallazgos arqueológicos en Alejandría, destacando que refleja la importancia histórica y cultural de la ciudad como uno de los centros culturales más prominentes del mundo antiguo".