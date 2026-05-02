Hallan en Alejandría los restos de un baño público ptolemaico y una villa residencial romana con suelos de mosaico
- El descubrimiento arqueológico ha tenido lugar en la zona de Muharram Bey, en el centro de la ciudad
- También se ha hallado una destacada colección de objetos portátiles, entre ellos estatuas de mármol de varias deidades
Hallan en la ciudad egipcia de Alejandría los restos de un baño público circular y una villa residencial con suelos de mosaico, ha anunciado el Ministerio de Antigüedades egipcio
El descubrimiento arqueológico ha tenido lugar en la zona de Muharram Bey, en el centro de la urbe, y arroja luz sobre la evolución de la vida urbana en la ciudad a lo largo de la historia.
El secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, Hisham Eleitzy, ha explicado que las excavaciones han revelado una secuencia histórica completa que comienza con el período ptolemaico, pasa por el período romano y llega al período bizantino, reflejando el asentamiento continuo del sitio a lo largo de la historia.
Ha añadido que el baño público circular de estilo tholoi data del período ptolemaico tardío, además de los restos de una villa residencial romana con suelos de mosaico de diversos estilos, que reflejan un alto nivel de lujo y planificación urbana durante esos períodos.
El ministro de Turismo y Antigüedades, Sherif Fathy, ha calificado el descubrimiento "de una importante aportación al registro de hallazgos arqueológicos en Alejandría, destacando que refleja la importancia histórica y cultural de la ciudad como uno de los centros culturales más prominentes del mundo antiguo".
Sofisticadas instalaciones hidráulicas
Por su parte, el jefe del sector de Antigüedades Egipcias, Mohamed Abdelbadi, ha detallado que las excavaciones han sacado a la luz sofisticadas instalaciones hidráulicas, incluyendo una piscina conectada a la villa romana, equipada con un sistema integrado de gestión del agua.
El descubrimiento contribuye a llenar una importante laguna arqueológica en el sector sureste de la antigua Alejandría, un área que no había sido suficientemente estudiada hasta ahora.
Asimismo, reevalúa los mapas históricos de la ciudad, especialmente la obra de Mahmud Bey al Falaki, considerada uno de los primeros intentos científicos de reconstruir el plano urbano de Alejandría mediante una metodología que combina mediciones astronómicas, estudios topográficos y análisis histórico.
También se confirma que la zona se encontraba dentro de los límites urbanos de Alejandría hasta la época bizantina, antes de que su importancia declinara posteriormente debido a cambios en la planificación urbana.
Los hallazgos también incluyen una destacada colección de objetos portátiles, entre ellos estatuas de mármol de varias deidades como Baco y Asclepio, así como una estatua sin cabeza que se cree representa a la diosa Minerva.
El jefe de la misión, Ibrahim Mustafá, ha confirmado que el equipo ya ha comenzado los trabajos iniciales de restauración de los hallazgos para su posterior traslado a laboratorios especializados. Asimismo, ha indicado que se está considerando la posibilidad de exhibir las piezas más destacadas en el Museo Grecorromano de Alejandría.