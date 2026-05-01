El tiempo del fin de semana del 1 de mayo en España: vuelven la inestabilidad y las lluvias
- La Aemet activa avisos amarillos el viernes en puntos de cinco comunidades
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Después de un día de tregua meteorológica, la inestabilidad volverá a ser la protagonista de la jornada del viernes y también el fin de semana, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que invita a no dejar de lado los paraguas especialmente en la mitad este de la península ibérica.
Las lluvias comienzan desde primera hora en la Comunidad Valenciana, áreas de Castilla-La Mancha, el interior de la Región de Murcia o el sur de la provincia de Tarragona, por lo general de carácter débil. Ya de tarde, se pueden reproducir los chubascos de tipo tormentos en áreas montañosas del sistema Ibérico, de las Béticas o de los Pirineos, mientras que a última hora la Aemet anticipa precipitaciones intensas en áreas del interior del País Vasco y en algunos puntos de La Rioja o Navarra.
De hecho, la AEMET ha activado los avisos amarillos por lluvias tormentas en algunos puntos de Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, País Vasco y Comunidad Valenciana, aunque en ningún caso de forma generalizada para toda la jornada.
En el resto de España, predominarán los intervalos nubosos y, en líneas generales, será un día bastante tranquilo. En el caso del archipiélago canario, se prevén cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas y posibilidad de alguna precipitación débil en áreas del interior de las islas montañosas.
Las temperaturas máximas vuelven a subir con respecto a los valores del jueves y el viernes será de nuevo un día por lo general cálido. Los valores superarán los 24 grados en muchos puntos de las mitades sur y este de la Península.
El fin de semana
La Aemet dibuja una tendencia inestable para los próximos días, también durante la jornada del sábado en buena parte del país. Habrá nubosidad en zonas mediterráneas y chubascos y tormentas fuertes, con posibilidad de granizo, en Navarra, La Rioja, País Vasco, el norte de Aragón y el este y el norte de Castilla y León.
El domingo, la situación meteorológica mejora un poco por el centro y por el sur, mientras que en la parte este los chubascos serán frecuentes, no muy intensos. La Aemet prevé una ligera bajada de las temperaturas antes de arrancar la próxima semana de nuevo con un tiempo revuelto.
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