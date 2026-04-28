El Servicio de Urgencias se une a la protesta y tampoco harán horas extra
- Continúa la conflictividad laboral en el Servicio Navarro de Salud
- 61 médicos se suman a las protestas y alertan de la “degradación del sistema”
Urgencias alza la voz como lo han hecho Traumatología, Anestesia y Digestivo en las últimas horas y se han negado a hacer horas extras. Denuncian que el sistema “está roto” y acusan al consejero de Salud, Fernando Domínguez, de señalar a los médicos por las listas de espera en lugar de asumir una mala gestión.
Nuevas adhesiones
Médicos del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Navarra (HUN) han denunciado el “colapso” del servicio" y la “degradación” del sistema sanitario público navarro, que, a su juicio, ha entrado en una “fase crítica”, según una carta firmada por decenas de profesionales.
En el escrito, los facultativos aseguran que el servicio está atendiendo de forma habitual una demanda que supera “en un 30 % o incluso un 40 %” su capacidad operativa, lo que se traduce en “largos tiempos de espera” y situaciones en las que pacientes pendientes de ingreso permanecen durante horas, incluso toda la noche, en Urgencias.
Los profesionales advierten de que esta sobrecarga asistencial, que antes se asociaba a picos puntuales como epidemias, se ha convertido en una situación “habitual”, lo que consideran que “deshumaniza” la atención y afecta a la dignidad de los pacientes.
En la cara, los médicos también muestran su apoyo a los profesionales de Traumatología y critican la gestión del Departamento de Salud, al que acusan de recurrir al “señalamiento público” en lugar de asumir responsabilidades.
El origen
El primer servicio que anunció la paralización de las jornadas extraordinarias fue el de Anestesia, un día después de que el jefe de Traumatología del HUN anunciase en un comunicado su dimisión, tras la auditoría que el Gobierno de Navarra ha realizado sobre su servicio.
En un comunicado remitido a medios de comunicación, Javier González Arteaga, que tomó posesión del cargo a finales de julio de 2024, cuestionaba la intencionalidad de la difusión de los datos procedentes de esta auditoría interna realizada a su servicio sobre la actividad del año 2024. Según el facultativo, la información trasladada a los medios resulta “claramente insuficiente y sesgada”.
Protestas también en Tudela
El Servicio de Ginecología y Obstetricia y el de Traumatología del Hospital Reina Sofía de Tudela se suman al llamamiento del Sindicato Médico de Navarra (SMN) y no realizarán actividad extraordinaria a partir de la semana que viene.
Así lo ha anunciado a través de sus redes sociales el sindicato, que a partir del 4 de mayo ha hecho una convocatoria de huelga en horario de tarde, cuando se realiza la actividad extraordinaria, que es de carácter voluntaria, que tiene como objetivo reducir las listas de espera.