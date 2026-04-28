El Servicio de Urgencias se une a la protesta y tampoco harán horas extra

Urgencias alza la voz como lo han hecho Traumatología, Anestesia y Digestivo en las últimas horas y se han negado a hacer horas extras. Denuncian que el sistema “está roto” y acusan al consejero de Salud, Fernando Domínguez, de señalar a los médicos por las listas de espera en lugar de asumir una mala gestión.

Nuevas adhesiones

Médicos del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Navarra (HUN) han denunciado el “colapso” del servicio" y la “degradación” del sistema sanitario público navarro, que, a su juicio, ha entrado en una “fase crítica”, según una carta firmada por decenas de profesionales.

En el escrito, los facultativos aseguran que el servicio está atendiendo de forma habitual una demanda que supera “en un 30 % o incluso un 40 %” su capacidad operativa, lo que se traduce en “largos tiempos de espera” y situaciones en las que pacientes pendientes de ingreso permanecen durante horas, incluso toda la noche, en Urgencias.

Los profesionales advierten de que esta sobrecarga asistencial, que antes se asociaba a picos puntuales como epidemias, se ha convertido en una situación “habitual”, lo que consideran que “deshumaniza” la atención y afecta a la dignidad de los pacientes.

En la cara, los médicos también muestran su apoyo a los profesionales de Traumatología y critican la gestión del Departamento de Salud, al que acusan de recurrir al “señalamiento público” en lugar de asumir responsabilidades.