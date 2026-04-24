El Gobierno de Ceuta pondrá en marcha una actuación para salvar al pino bicentenario de Calamocarro
- Se aplicará un tratamiento fungicida, se enderezará el tronco y se rellenará el espacio erosionado para que las raíces se anclen de nuevo
- Las intensas borrascas de este pasado invierno casi lo derriban por completo
RTVE Ceuta
En Ceuta, un movimiento ciudadano ha logrado poner en marcha una actuación forestal que tratará de salvaguardar la existencia del árbol más antiguo de la ciudad: el pino bicentenario de Calamocarro.