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El Gobierno de Ceuta pondrá en marcha una actuación para salvar al pino bicentenario de Calamocarro

  • Se aplicará un tratamiento fungicida, se enderezará el tronco y se rellenará el espacio erosionado para que las raíces se anclen de nuevo
  • Las intensas borrascas de este pasado invierno casi lo derriban por completo
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Pino Bicentenario
RTVE Ceuta

En Ceuta, un movimiento ciudadano ha logrado poner en marcha una actuación forestal que tratará de salvaguardar la existencia del árbol más antiguo de la ciudad: el pino bicentenario de Calamocarro.

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