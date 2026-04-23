El Hospital Virgen de la Salud de Toledo, nuevo reclamo cinematográfico

Durante más de sesenta años el Hospital Virgen de la Salud de Toledo ha acogido el nacimiento de la mayoría de la población de la provincia. Tras echar el cierre en 2021, el centro sanitario ha transformado su uso hacia uno completamente distinto: el sector audiovisual.

'Las abogadas' de RTVE, la primera serie en utilizarlo A lo largo de los últimos tres años y a través de la oficina del cine de la región, la Film Commission de Castilla-La Mancha, se han realizado cerca de 80 rodajes que han contribuido a dar forma a una veintena de series y películas de los últimos años. "Desde que lo pusimos en marcha hace tres años, empezamos con la serie 'Las Abogadas' de RTVE. A partir de entonces, hemos desarrollado una veintena de producciones, que han supuesto alrededor de 200 días de rodaje", detalla Mike Villanueva, director de la Film Commission y añade que el impacto económico generado hasta la fecha está cifrado en 12 millones de euros.