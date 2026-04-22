Lo más importante de Telerioja: 22/04/2026
RTVE LA RIOJA
Los jóvenes riojanos beben más, fuman menos, pero consumen más internet.
Es la radiografía que deja el último Estudio sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España.
Los niños de todos los colegios de Logroño excepto el Ana María Matute respiran aire contaminado
Un estudio de Ecologistas en Acción y FAPA así lo demuestra.
La protección de la infancia se ha abordado en una jornada organizada por la Federación Riojana de Fútbol
Uno de los invitados ha sido el entrenador de la selección española, Luis de La Fuente. El riojano abogó por formar a los trabajadores del fútbol base para que los menores puedan disponer de un entorno adecuado.