La mujer iba a ser desahuciada de su vivienda, situada en la calle Segundo Arce de Logroño. Según el Sindicato de la Vivienda de La Rioja, el proceso nace en 2022 por unos supuestos impagos que ellos aseguran que fueron compensaciones al fondo de inversión propietario de la vivienda, Tempore, que pertenece a la Sareb. Señalan el caso como un ejemplo de desprotección de los inquilinos frente a los grandes propietarios.

Aplazado el desahucio de una mujer y su hijo menor de edad en Logroño RTVE LA RIOJA

Ella dice que le engañaron, que la empresa le comunicó que compensara los pagos y, de hecho, cuenta con los recibos emitidos por el propietario. Una supuesta deuda con Tempore, un fondo de inversión, que dice que realiza prácticas abusivas e ilegales tanto a ella como a sus vecinos, como cobros incorrectos, subidas del alquiler superiores al IPC, subrogación de deudas a nuevos Inquilinos o amenazas. Ella misma ha llegado a recibir facturas que pertenecían a otras personas.

Aplazado el desahucio de una mujer y su hijo menor de edad en Logroño

El Sindicato también ha denunciado el papel de la justicia, porque no solicitaron el informe preceptivo de vulnerabilidad al tratarse de una madre con un menor de edad a su cargo.

Y por ahora han conseguido parar el desahucio: se ha aplazado al 29 de mayo.