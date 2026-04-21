Lo más importante de Telerioja: 21/04/2026

El cáncer es la primera causa de muerte en el mundo. La Rioja y Cantabria aúnan esfuerzos para trabajar conjuntamente

01.55 min El cáncer es la primera causa de muerte en el mundo. La Rioja y Cantabria aúnan esfuerzos para trabajar conjuntamente.

Se unen para conseguir la acreditación europea en excelencia e investigación oncológica. Es el nuevo reto tras renovar su acuerdo de colaboración que en mayo cumple un año. Podrían captar más financiación y fomentar el intercambio de criterios asistenciales. Al final todo suma en la lucha contra enfermedad. El Hospital de Valdecilla y el San Pedro, junto a dos institutos de investigación, son los agentes involucrados en esta investigación.