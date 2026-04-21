Lo más importante de Telerioja: 21/04/2026
RTVE LA RIOJA
El cáncer es la primera causa de muerte en el mundo. La Rioja y Cantabria aúnan esfuerzos para trabajar conjuntamente
Se unen para conseguir la acreditación europea en excelencia e investigación oncológica. Es el nuevo reto tras renovar su acuerdo de colaboración que en mayo cumple un año. Podrían captar más financiación y fomentar el intercambio de criterios asistenciales. Al final todo suma en la lucha contra enfermedad. El Hospital de Valdecilla y el San Pedro, junto a dos institutos de investigación, son los agentes involucrados en esta investigación.
El proyecto 'Para entrar a vivir' de RTVE Noticiasanaliza la situación de la vivienda en España
Eso permite ofrecer una radiografía amplia y diversa de un problema que afecta a millones de ciudadanos.
Joyas hechas con verduras. Eso es lo que ofrece la Pasarela de la Jornada de las Verdura de Calahorra
Las modelos que desfilen el viernes en la pasarela de las jornadas gastronómicas de la verdura en Calahorra lucirán joyas elaboradas con productos de la huerta.