Desallotgen l'assentament de Sa Joveria, el més gran d'Eivissa
- Hi vivien unes 130 persones, la majoria treballadors de temporada
- Els residents dels infrahabitatges han marxat voluntàriament
Aquest dimarts s'ha desallotjat l'assentament de Sa Joveria, el més gran dels que encara quedaven a Eivissa. Hi vivien unes 130 persones i la majoria ha abandonat el recinte de matinada.
130 persones desallotjades
El desallotjament s'ha fet de manera pacífica i els residents de les xaboles han marxat voluntàriament. Molts són treballadors de temporada, com aquest conductor, que no tenen on dormir aquesta nit. "Vull anar a fer feina, però com has d'anar a fer feina si no tens on dormir? Ningú no m'ha oferit res, l'única alternativa és el carrer", declara.
Els serveis socials han muntat un envelat per atendre les persones in situ. Segons l'Ajuntament, només han detectat set casos vulnerables, als quals ofereixen una solució temporal d'una setmana, en principi. A alguns els han ofert un bitllet a la Península. "Tenc família a Bilbao, però vinc a l'illa per ajudar la família, no per tornar amb ells", assegura un dels residents.
"Com has d'anar a fer feina si no tens on dormir?"
L'Ajuntament diu que el desallotjament es fa per motius de seguretat i diu que no permetrà nous assentaments d'infrahabitatges. "Les persones que no són vulnerables han de cercar una alternativa", ha explicat Rafa Triguero, batle d'Eivissa.
Les caravanes que estan devora l'hospital i l'escola de Can Misses s'han lliurat del desallotjament, de moment.