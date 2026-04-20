Lo más importante de Telerioja: 20/04/2026

Aplazado el desahucio de una madre y su hijo menor de edad, en Logroño, hasta el próximo 29 de mayo

01.41 min Aplazado el desahucio de una madre y su hijo menor de edad, en Logroño, hasta el próximo 29 de mayo.

Medio centenar de vecinos y miembros del sindicato de la vivienda se habían concentrad en el exterior del edificio para impedirlo y protestar por la medida ya que aseguran que la familia es un ejemplo de la ambición de los fondos buitres ya que iban a ser desalojados de su vivienda pese a estar al corriente de los pagos. Pero la jueza ha anunciado que se aplaza hasta el 29 de mayo.