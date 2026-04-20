Lo más importante de Telerioja: 20/04/2026
Aplazado el desahucio de una madre y su hijo menor de edad, en Logroño, hasta el próximo 29 de mayo
Medio centenar de vecinos y miembros del sindicato de la vivienda se habían concentrad en el exterior del edificio para impedirlo y protestar por la medida ya que aseguran que la familia es un ejemplo de la ambición de los fondos buitres ya que iban a ser desalojados de su vivienda pese a estar al corriente de los pagos. Pero la jueza ha anunciado que se aplaza hasta el 29 de mayo.
Los problemas de salud mental registran niveles sin precedentes
Salud así lo considera y eso se refleja en el éxito de sus programas de atención psicológica a la población. Uno de ellos es 'Saludablemente': 15 profesionales que se encargan, desde la atención primaria, de detectar posibles casos de trastornos mentales. En el año y medio que lleva en marcha, se ha atendido a más de 5.000 pacientes.
Las Jornadas de la Verdura de Calahorra cumplen 30 años
Exposiciones, conferencias, actividades... y sobre todo mucha gastronomía. Esto es lo que proponen las Jornadas de la Verdura de Calahorra que cumplen 30 ediciones reivindicando el producto más emblemático de la capital de la Rioja Baja.