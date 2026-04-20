Gipuzkoa celebra la Copa del Rey

La Real Sociedad ya está en casa, tras conseguir su cuarta Copa del Rey el pasado sábado en en estadio de La Cartuja, en Sevilla, tras derrotar en la tanda de penaltis el Atlético de Madrid. Y toca celebrarlo con la afición. San Sebastián tiene todo preparado para que toda la afición pueda compartir con el equipo la alegría por este título.

Desde las diez de la mañana de este lunes hay restricciones al tráfico por algunas de las principales calles de la ciudad, para preparar el recorrido de los campeones. Un recorrido que se ha vallado por completo para garantizar la seguridad de los asistentes.

Desde el Reale Arena hasta el Ayuntamiento El autobús con los campeones y la Copa hará un recorrido desde el Reale Arena hasta el Ayuntamiento. La marcha comenzará a las seis de la tarde, pero ya desde las tres va a estar cerrado el tráfico en todas las calles por las que transcurrirá la comitiva. Se espera la presencia de unas cien mil personas por las calles donostiarras. El momento culminante se producirá en el Ayuntamiento. La zona de Alderdi Eder volverá a ser un hervidero de público, de la misma forma que el pasado sábado estuvo abarrotada de gente para seguir en directo el partido, a través de las pantallas gigantes instaladas. Los jugadores y el técnico de la Real Sociedad saludarán a los aficionados desde el balcón de la casa consistorial. Será toda una marea txuri-urdin la que vibre junto a los campeones.