Gipuzkoa celebra la Copa del Rey
- Se espera que más de cien mil personas acudan esta tarde a recibir a los campeones por las calles de San Sebastián
- El equipo recorrerá las principales calles de la ciudad desde el Reale Arena hasta el Ayuntamiento
La Real Sociedad ya está en casa, tras conseguir su cuarta Copa del Rey el pasado sábado en en estadio de La Cartuja, en Sevilla, tras derrotar en la tanda de penaltis el Atlético de Madrid. Y toca celebrarlo con la afición. San Sebastián tiene todo preparado para que toda la afición pueda compartir con el equipo la alegría por este título.
Desde las diez de la mañana de este lunes hay restricciones al tráfico por algunas de las principales calles de la ciudad, para preparar el recorrido de los campeones. Un recorrido que se ha vallado por completo para garantizar la seguridad de los asistentes.
Desde el Reale Arena hasta el Ayuntamiento
El autobús con los campeones y la Copa hará un recorrido desde el Reale Arena hasta el Ayuntamiento. La marcha comenzará a las seis de la tarde, pero ya desde las tres va a estar cerrado el tráfico en todas las calles por las que transcurrirá la comitiva. Se espera la presencia de unas cien mil personas por las calles donostiarras.
El momento culminante se producirá en el Ayuntamiento. La zona de Alderdi Eder volverá a ser un hervidero de público, de la misma forma que el pasado sábado estuvo abarrotada de gente para seguir en directo el partido, a través de las pantallas gigantes instaladas. Los jugadores y el técnico de la Real Sociedad saludarán a los aficionados desde el balcón de la casa consistorial. Será toda una marea txuri-urdin la que vibre junto a los campeones.
Dispositivo de seguridad
340 efectivos de la Ertzaintza y la Policía Municipal estarán encargados de la seguridad del evento. Las recomendaciones a los asistentes incluyen estar detrás de las vallas, priorizar el transporte a pie o en servicio público, evitar recorridos innecesarios y se recurda la prohibición de utilizar material pirotécnico.
No estará permitido acceder con envases de vidrio al perímetro delimitado alrededor de Alderdi Eder. Para velar por los menores que puedan extraviarse, se han establecido dos puntos de encuentro en la zona y se repartirán pulseras identificativas.
Todo ello con un único objetivo: que la jornada de este lunes sea toda una fiesta para celebrar la alegría de la Copa del Rey conseguida por la Real Sociedad. La última Copa conseguida fue en 2021. Entonces no pudo haber ni público en el estadio ni recibimiento. Así que los aficionados realistas tienen doble motivo para salir a la calle.