Salud implantará el fichaje del personal sanitario en Navarra

El Departamento de Salud implantará un sistema de control horario para el personal sanitario. El consejero del Gobierno de Navarra Fernando Domínguez ha avanzado a Televisión Española que médicos/as, personal de enfermería y el resto de profesionales sanitarios deberán fichar al inicio y al final de su jornada laboral. La previsión es que el sistema comience a funcionar en junio y que esté plenamente implantado en el mes de septiembre.

Según ha explicado Domínguez, la medida llega como respuesta al informe sobre los servicios de Traumatología y Rehabilitación, en el que se advertía, entre otras cuestiones, de que muy pocos médicos cumplen las cinco horas pactadas de atención diaria en consulta. El informe también apuntaba a que los viernes, a partir de las 12:45 horas, “casi todo el mundo desaparece”.

“Es algo que no se puede permitir”, ha señalado el consejero, que defiende que el control horario servirá para mejorar la atención sanitaria y evitará incumplimientos en la jornada laboral.

"No es lo mismo estar que trabajar"

Domínguez sostiene que el objetivo no es solo controlar la presencia física en el puesto de trabajo, sino también mejorar el rendimiento asistencial. “No es lo mismo estar que trabajar”, ha afirmado

el consejero quien también ha admitido deficiencias en la organización actual, como la existencia de cuatro aplicaciones diferentes para registrar la actividad médica, un aspecto que considera un “punto débil” y que, a su juicio, debe corregirse.

Además del fichaje, Salud plantea reforzar el pago por objetivos. Según Domínguez, no se trata de “pagar más”, sino de reorientar la actividad profesional hacia las metas que marque la organización, con una prioridad clara: reducir las listas de espera. En ese sentido, ha puesto como ejemplo la necesidad de que algunos facultativos reduzcan el peso de las revisiones en su agenda para dedicar más tiempo a los casos nuevos y acortar así la demora en las primeras consultas.

Pese a las críticas recogidas en el informe, el consejero ha tendido la mano a los profesionales sanitarios y ha subrayado que son “fundamentales para dar una buena atención”.