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Lo más importante de Telerioja: 17/04/2026

Una botella de vino tinto con una etiqueta que celebra el "Día del Libro" del 23 de abril de 2023, con un diseño abstracto y la frase "Libros y un Rioja, el placer de la cultura", situada frente a dos micrófonos.
Lo más importante de Telerioja: 17/04/2026 RTVE LA RIOJA
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Cáritas celebra el proceso de regularización de la situación de las personas migrantes en La Rioja

Cáritas celebra el proceso de regularización de la situación de las personas migrantes en La Rioja. - Informativo Telerioja | Ver
Cáritas celebra el proceso de regularización de la situación de las personas migrantes en La Rioja.

 En la entidad saben bien de lo que hablan porque aquí atienden a unas 1.600 personas en situación de irregularidad. De hecho llevan desde 2021 exigiendo esta medida pata igualará sus derechos a los del resto de ciudadanos. Eso sí, creen que deberian habilitarse más oficinas de atención fuera de Logroño. Ellos también harán labores de asesoramiento.

El hospital San Pedro de Logroño acoge las Cuartas Jornadas de Atención a Pacientes en Cuidados Paliativos

El hospital San Pedro de Logroño acoge las Cuartas Jornadas de Atención a Pacientes en Cuidados Paliativos - Informativo Telerioja | Ver
El hospital San Pedro de Logroño acoge las Cuartas Jornadas de Atención a Pacientes en Cuidados Paliativos

Se calcula que en España alrededor de la mitad de los pacientes que necesitan cuidados paliativos no los reciben. En unas jornadas que han reunido a 200 expertos, La Rioja pide al Gobierno Central que termine con este problema. Nuestra comunidad cuenta con una ley pionera.

Vuelve la iniciativa 'Un libro y un Rioja', que se celebra cada año por el Día del Libro

Vuelve la iniciativa 'Un libro y un Rioja', que se celebra cada año por el Día del Libro | Ver
Vuelve la iniciativa 'Un libro y un Rioja', que se celebra cada año por el Día del Libro

Como es tradicional se ofrecerán a los clientes y lectores descuentos del 10% en libros y el obsequio de un botellín de vino a todas aquellas compras que superen los 30 euros. Se distribuirán en los establecimientos pertenecientes a la Asociación de Librerías de La Rioja. Este año la ganadora del concurso del diseño del cartel y la etiqueta que lucirán los botellines es Nuria Calvo, alumna de la ESDIR.

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