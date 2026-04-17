Lo más importante de Telerioja: 17/04/2026
Cáritas celebra el proceso de regularización de la situación de las personas migrantes en La Rioja
En la entidad saben bien de lo que hablan porque aquí atienden a unas 1.600 personas en situación de irregularidad. De hecho llevan desde 2021 exigiendo esta medida pata igualará sus derechos a los del resto de ciudadanos. Eso sí, creen que deberian habilitarse más oficinas de atención fuera de Logroño. Ellos también harán labores de asesoramiento.
El hospital San Pedro de Logroño acoge las Cuartas Jornadas de Atención a Pacientes en Cuidados Paliativos
Se calcula que en España alrededor de la mitad de los pacientes que necesitan cuidados paliativos no los reciben. En unas jornadas que han reunido a 200 expertos, La Rioja pide al Gobierno Central que termine con este problema. Nuestra comunidad cuenta con una ley pionera.
Vuelve la iniciativa 'Un libro y un Rioja', que se celebra cada año por el Día del Libro
Como es tradicional se ofrecerán a los clientes y lectores descuentos del 10% en libros y el obsequio de un botellín de vino a todas aquellas compras que superen los 30 euros. Se distribuirán en los establecimientos pertenecientes a la Asociación de Librerías de La Rioja. Este año la ganadora del concurso del diseño del cartel y la etiqueta que lucirán los botellines es Nuria Calvo, alumna de la ESDIR.