Lo más importante de Telerioja: 17/04/2026

Cáritas celebra el proceso de regularización de la situación de las personas migrantes en La Rioja 02.49 min Cáritas celebra el proceso de regularización de la situación de las personas migrantes en La Rioja. En la entidad saben bien de lo que hablan porque aquí atienden a unas 1.600 personas en situación de irregularidad. De hecho llevan desde 2021 exigiendo esta medida pata igualará sus derechos a los del resto de ciudadanos. Eso sí, creen que deberian habilitarse más oficinas de atención fuera de Logroño. Ellos también harán labores de asesoramiento.

El hospital San Pedro de Logroño acoge las Cuartas Jornadas de Atención a Pacientes en Cuidados Paliativos 01.42 min El hospital San Pedro de Logroño acoge las Cuartas Jornadas de Atención a Pacientes en Cuidados Paliativos Se calcula que en España alrededor de la mitad de los pacientes que necesitan cuidados paliativos no los reciben. En unas jornadas que han reunido a 200 expertos, La Rioja pide al Gobierno Central que termine con este problema. Nuestra comunidad cuenta con una ley pionera.