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Un jurado popular declara culpable a un policía local de asesinar a su mujer

  • El agente, que ya se encuentra en la cárcel ceutí, se enfrenta a una pena de entre 35 y 42 años de prisión.
  • El jurado cree que no presentaba ninguna alteración psíquica en el momento de los hechos.
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Culpable de asesinar a su mujer
Sandra Aswani

Un jurado popular ha declarado culpable al policía local de asesinar a su mujer, Mari Ángeles Lozano, en marzo de 2022, en la vivienda que compartían. Se trata del segundo veredicto de culpabilidad, después de que la primera sentencia quedará anulada.

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