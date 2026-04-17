Un jurado popular declara culpable a un policía local de asesinar a su mujer
- El agente, que ya se encuentra en la cárcel ceutí, se enfrenta a una pena de entre 35 y 42 años de prisión.
- El jurado cree que no presentaba ninguna alteración psíquica en el momento de los hechos.
Sandra Aswani
Un jurado popular ha declarado culpable al policía local de asesinar a su mujer, Mari Ángeles Lozano, en marzo de 2022, en la vivienda que compartían. Se trata del segundo veredicto de culpabilidad, después de que la primera sentencia quedará anulada.