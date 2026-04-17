El comercio revitaliza los pueblos de La Rioja

Corera es un lugar muy tranquilo. En esta localidad, la tienda de ultramarinos de Yésika da servicio a sus 270 vecinos a diario. Tiene 29 años y dejó su trabajo físico en una oficina para volver a su pueblo y ser el alma de un establecimiento vital para mucha gente. Una decisión con la que, en un principio, sus padres no estaban de acuerdo porque tenía trabajo fijo. Pero su convicción por esta decisión hizo que rápidamente se hicieran a la idea.

Sus clientes están agradecidos con el negocio, ya que da vida al pueblo y ha provocado que ya no tengan que salir de él para hacer sus compras diarias. Porque el negocio cuenta con todo lo indispensable: fruta, verdura, conservas. carne o pan. Además, ella misma se encarga de realizar el servicio de entrega a domicilio para ayudar a los vecinos con problemas de movilidad.

Yésika Martínez regenta un ultramarinos en Corera RTVE LA RIOJA

Una situación parecida a la que viven en Arrúbal, que desde hace un año tiene un nuevo supermercado que se ha convertido en el centro social del pueblo. Está regentado por Sandra Fernández, que lo ha montado junto a su madre y han conseguido dinamizar la vida del municipio. Esta joven madre de familia quiere echar raíces en el pueblo y no había mejor manera de hacerlo.

Sandra Fernández se encarga de un supermercado en Arrúbal RTVE LA RIOJA

Una forma de luchar contra la despoblación.