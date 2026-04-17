Col·lapse a l'OAC Social de Palma per la regularització extraordinària
- Centenars de persones han fet cua des de la matinada però només les primeres 300 han obtingut cita
- La plantilla critica la falta de reforç de l'Ajuntament i l'oposició acusa el Consistori de "boicot"
Continuen les coes a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) social de Palma. Alguns migrants hi han arribat de matinada. Hi van per demanar el certificat de vulnerabilitat per acollir-se a la regularització extraordinària. Aquest divendres, l'Ajuntament ha reforçat el servei amb un funcionari més, però l'oposició diu que és insuficient i acusa Cort de boicotejar el procés. Els batles del PP s'han aplegat a Marratxí per denunciar aquest procés satura els serveis municipals. El cos consular a les Illes també demana més mitjans al Govern central.
Cues de quatre hores
Molts han arribat de matinada, com na Felicia. Ha estat una de les 300 persones que han aconseguit cita. A les 9.15h ja no hi havia més tickets a repartir. Tots són aquí perquè volen regularitzar la seva situació.
Els que no tenen fills ni contracte laboral necessiten un informe de vulnerabilitat, quelcom que, ara per ara, només poden sol·licitar als Serveis Socials del seu municipi. Albert ha aconseguit cita a l'OAC Social de Palma. Altres, com Glenda o Liliana, no han tingut tanta sort i hauran de tornar dilluns al matí. "És un caos", diu Glenda.
“És un caos“
Els treballadors demanen disculpes perquè no poden atendre tothom: només hi ha tres tècnics que atenen unes 300 persones cada dia. Critiquen l'Ajuntament perquè, diuen, els havien promès reforçar el servei amb sis persones, però el passat dimecres a primera hora els van comunicar que no. L'oposició acusa Cort de boicotejar la regularització.
L'Ajuntament es defensa. "No deixarem d'atendre els ciutadans que ja tenien cita per reforçar l'OAC Social", diu Lourdes Roca, regidora de Serveis Socials de Palma.
El cos consular a les Illes també demana més mitjans al Govern central. Les sol·licituds per la regularització extraordinària es poden presentar fins el 30 de juny.