Se estrena El Conseguidor, una película 100% extremeña

Según la RAE, un conseguidor es “el que consigue” o “el que se dedica a hacer lobby”. Con esta premisa, Rodrigo Rivas dirige un film en el que aborda la corrupción política y empresarial desde la España de provincias. Fernando Ramos, natural de Llerena, protagoniza este thriller sobre amaños en las concesiones públicas. También se encuentran entre el reparto actores como José Vicente Moirón, Raquel Infante y Fermín Núñez.

En esta película, el conseguidor es un intermediario que trabaja con los contratos de la clase política. Pero tras un cambio político y social en la España de la corrupción, se verá atrapado entre el empresario sin escrúpulos y el político que quiere salir indemne. E incapaz de sacar a flote su vida personal y obligado a caminar por la cuerda floja, tendrá que jugar peligrosamente su papel de bisagra para salvar la vida.

Ramos, quien se pone en la piel de este personaje, opina que “tú cuando empiezas con esto, puedes tener la impresión de que no estás haciendo nada ilegal, porque cada día das un paso más. No tienes esa conciencia, hasta que un día te das cuenta de que estás absolutamente envuelto en una maraña”.

Rodada durante la pandemia “Se rodó hace ya mucho tiempo”, recuerda Ramos. Concretamente en 2021, en medio de la pandemia de Covid-19, “con todas las complicaciones que ello conllevaba”. “Nos hacíamos una PCR diaria, tuvimos que prescindir de secuencias en las que había mucha figuración y de espacios pequeños con muchos actores”, añade. La productora Deriva Films “hizo un trabajo titánico para sacar adelante esta película”. Una película rodada íntegramente en Extremadura, con escenarios de Plasencia, el Valle del Ambroz y Hervás, localidad en la que nació su director. “Tenemos la suerte de tener unos platós naturales que son una cosa maravillosa”, señala el actor. Además, cuenta con un equipo tanto artístico como técnico también de la región. Una muestra del potencial que tiene en el panorama cinematográfico que, según Ramos, cuenta con “un tejido industrial para el cine que aún está por explotar en la dimensión que se merece”, no solo por el talento artístico, sino también por los escenarios naturales con los que cuenta.