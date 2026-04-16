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Lo más importante de Telerioja: 16/04/2026

En una sala de terapia, un terapeuta con bata blanca interactúa con un niño pelirrojo, sosteniendo sus manos. Se observa equipamiento especializado en el fondo.
Lo más importante de Telerioja: 16/04/2026 RTVE LA RIOJA
RTVE LA RIOJA

Hoy comienza el proceso de regularización de migrantes, que en La Rioja puede afectar a unas 7.000 personas

Hoy comienza el proceso de regularización de migrantes, que en La Rioja puede afectar a unas 7.000 personas - Informativo Telerioja | Ver
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El plazo termina el próximo 30 de junio. CCOO ha sido la entidad colaboradora elegida que ayudará a estas personas en el asesoramiento ante estos tramites y que también podrá sellar los certificados de vulnerabilidad en los casos que así se requiera.

Más de 200 médicos de diferentes países, especialistas en rehabilitación infantil, se reúnen en Logroño

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Quieren abordar los avances más recientes en el tratamientos de la espasticidad infantil. Un trastorno complejo del movimiento, para el que hay que combinar diferentes herramientas terapéuticas.

El impacto de la IA en los medios de comunicación centra el congreso de editores que hoy se ha inaugurado en Logroño

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Destacados profesionales de la comunicación, empresarios y académicos han asegurado que la IA va a cambiar nuestra forma de entender el mundo y que el español va a tener un papel estratégico en el nuevo ecosistema digital.

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