Lo más importante de Telerioja: 16/04/2026
RTVE LA RIOJA
Hoy comienza el proceso de regularización de migrantes, que en La Rioja puede afectar a unas 7.000 personas
El plazo termina el próximo 30 de junio. CCOO ha sido la entidad colaboradora elegida que ayudará a estas personas en el asesoramiento ante estos tramites y que también podrá sellar los certificados de vulnerabilidad en los casos que así se requiera.
Más de 200 médicos de diferentes países, especialistas en rehabilitación infantil, se reúnen en Logroño
Quieren abordar los avances más recientes en el tratamientos de la espasticidad infantil. Un trastorno complejo del movimiento, para el que hay que combinar diferentes herramientas terapéuticas.
El impacto de la IA en los medios de comunicación centra el congreso de editores que hoy se ha inaugurado en Logroño
Destacados profesionales de la comunicación, empresarios y académicos han asegurado que la IA va a cambiar nuestra forma de entender el mundo y que el español va a tener un papel estratégico en el nuevo ecosistema digital.