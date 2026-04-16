Lo más importante de Telerioja: 16/04/2026

Hoy comienza el proceso de regularización de migrantes, que en La Rioja puede afectar a unas 7.000 personas 02.31 min Hoy comienza el proceso de regularización de migrantes, que en La Rioja puede afectar a unas 7.000 personas El plazo termina el próximo 30 de junio. CCOO ha sido la entidad colaboradora elegida que ayudará a estas personas en el asesoramiento ante estos tramites y que también podrá sellar los certificados de vulnerabilidad en los casos que así se requiera.

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