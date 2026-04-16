Cuatro exoesqueletos son la base de un proyecto piloto pionero y tecnológico, que tiene como objetivo la prevención de lesiones en la espalda y en las zonas lumbares de las personas que trabajan en el ámbito sociosanitario riojano.

El Gobierno de la Rioja compra cuatro exoesqueletos para prevenir lesiones en trabajadores del ámbito sociosanitario

Se van a utilizar en diversos centros de toda La Rioja, como el Hospital San Pedro de Logroño, hasta finales de este año. Tras este periodo, se realizará una valoración de su utilidad y eficiencia.

El Gobierno de la Rioja compra cuatro exoesqueletos para prevenir lesiones en trabajadores del ámbito sociosanitario RTVE LA RIOJA

El 34% de los accidentes laborales registrados en La Rioja entre 2021 y 2024 tuvieron su origen en sobresfuerzos físicos, y de estos el 88% está relacionado con patologías musco esqueléticas. Gracias al uso de este elemento, se pretende reducir esa siniestralidad.

La inversión del ejecutivo riojano para este proyecto es, por ahora, de 10.000 euros.