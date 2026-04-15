Lo más importante de Telerioja: 15/04/2026

La justicia ha condenado a la aseguradora del Servicio Riojano de Salud a indemnizar con 170 mil euros a la familia de un paciente que falleció por mala praxis médica 00.48 min La justicia ha condenado a la aseguradora del Servicio Riojano de Salud a indemnizar con 170 mil euros a la familia de un paciente que falleció por mala praxis médica Lo achacan a que estuvo 8 años esperando a que le operaran de un aneurisma abdominal. El paciente de 60 años recibió el diagnóstico en noviembre de 2013. Sin embargo, según la sentencia, los servicios sanitarios hicieron caso omiso al tamaño que, en ese momento, superaba el umbral recomendado para ser intervenido de forma quirúrgica. El fallo no se puede recurrir.

Uno de cada tres accidentes de trabajo ocurren por sobreesfuerzos físicos. Para reducir esas cargas y prevenir que aparezcan dolencias y lesiones 02.05 min Uno de cada tres accidentes de trabajo ocurren por sobreesfuerzos físicos. Para reducir esas cargas y prevenir que aparezcan dolencias y lesiones Por eso, profesionales sanitarios van a comenzar a utilizar exoesqueletos durante su jornada laboral. Se trata de un proyecto piloto del Gobierno riojano que incorpora cuatro de estos elementos que el trabajador llevará como una especie de mochila o arnés. Redirigen los esfuerzos de unos músculos a otros. Van a usarse en dos centros de atención a personas con mayores o discapacidad física.