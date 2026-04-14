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Lo más importante de Telerioja: 14/04/2026

Dos agentes de la Guardia Civil uniformados custodian a una persona arrestada que lleva una sudadera con capucha, un chaleco negro, esposas y una bolsa blanca.
Lo más importante de Telerioja: 14/04/2026 RTVE LA RIOJA
RTVE LA RIOJA

El asesinato la pasada semana de un joven de 31 años en Tirgo tuvo un móvil económico

El asesinato la pasada semana de un joven de 31 años en Tirgo tuvo un móvil económico - Informativo Telerioja | Ver
El asesinato la pasada semana de un joven de 31 años en Tirgo tuvo un móvil económico

Así ha trascendido de la investigación tras levantarse el secreto de sumario. El autor de los hechos está en prisión por presunto delito de asesinato con alevosía.

El Gobierno central eleva a 114 la capacidad de acogida de menores migrantes no acompañados en La Rioja

El Gobierno central eleva a 114 la capacidad de acogida de menores migrantes no acompañados en La Rioja - Informativo Telerioja | Ver
El Gobierno central eleva a 114 la capacidad de acogida de menores migrantes no acompañados en La Rioja

Son siete plazas más y de este reparto, 70 ya han llegado. Desde el ejecutivo insisten en que cumple con sus obligaciones de acogida por la emergencia migratoria declarada en Canaria, Ceuta y Melilla pero reclama más transparencia en el proceso y negociación por parte del ministerio de juventud e infancia.

El Gobierno regional modificará las plantillas de los centros docentes públicos para adaptarlas a las nuevas 118 plazas

El Gobierno regional modificará las plantillas de los centros docentes públicos para adaptarlas a las nuevas 118 plazas - Informativo Telerioja | Ver
El Gobierno regional modificará las plantillas de los centros docentes públicos para adaptarlas a las nuevas 118 plazas

Lo ha aprobado junto con la apertura de los centros de día de Arnedo y Calahorra el próximo 1 de mayo. También han presentado una partida para subvenciones a autónomos y empresas.

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