Lo más importante de Telerioja: 14/04/2026

Así ha trascendido de la investigación tras levantarse el secreto de sumario. El autor de los hechos está en prisión por presunto delito de asesinato con alevosía.

El asesinato la pasada semana de un joven de 31 años en Tirgo tuvo un móvil económico

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El Gobierno central eleva a 114 la capacidad de acogida de menores migrantes no acompañados en La Rioja

02.32 min El Gobierno central eleva a 114 la capacidad de acogida de menores migrantes no acompañados en La Rioja

Son siete plazas más y de este reparto, 70 ya han llegado. Desde el ejecutivo insisten en que cumple con sus obligaciones de acogida por la emergencia migratoria declarada en Canaria, Ceuta y Melilla pero reclama más transparencia en el proceso y negociación por parte del ministerio de juventud e infancia.